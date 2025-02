Dominik Paris cresce nell’ultima prova della discesa dei Mondiali, svetta a sorpresa Felix Monsen

Lo svedese Felix Monsen ha chiuso con il miglior tempo la terza, ed ultima, prova della discesa valevole per i Campionati Mondiali 2025 di sci alpino di Saalbach-Hinterglemm (Austria). Sulla pista denominata “Zwölfer”, baciata ancora una volta dal sole e condizioni perfette a livello meteo, abbiamo assistito all’ultimo allenamento in vista della gara di domani (ore 11.30) con alcuni protagonisti che hanno preferito riposare e non presentarsi al cancelletto di partenza (come il dominatore del superG, Marco Odermatt), mentre altri hanno cercato di evitare ogni rischio, infine buoni riscontri per gli azzurri.

Felix Monsen (partito con il pettorale n° 33) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:41.36 con ben 33 centesimi di vantaggio sullo svizzero Alexis Monney che precede di un decimo l’austriaco Vincent Kriechmayr, che sta tornando in buone condizioni di forma, mentre al quarto posto troviamo il suo connazionale Daniel Hemetsberger con un distacco di 64 centesimi.

In quinta posizione figura il primo degli italiani, Dominik Paris, autore di una prova solida conclusa a 70 centesimi di ritardo dalla vetta. Una iniezione di fiducia dopo il superG di ieri, in vista della discesa di domani. Sesta posizione per il ceco Jan Zabystran a 90 centesimi (partito con il pettorale n° 34), davanti al canadese James Crawford settimo a 91 centesimi, a braccetto con il norvegese Adrian Smiseth Sejersted.

Nono lo statunitense Jared Goldberg a un secondo esatto, quindi completa la top10 il francese Nils Allegre a 1.21. Undicesima posizione per Florian Schieder che ha concluso la sua prova a 1.23 centesimi da Monsen. Si ferma in 12a posizione il nostro Giovanni Franzoni a 1.25, quindi 14° Mattia Casse a 1.46, quindi 20° Christof Innerhofer a 1.85.