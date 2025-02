Cosa devono fare Alcaraz e Zverev per superare Sinner al n.1 del ranking ATP: i punti in palio e da difendere fino a Roma

Tre mesi di sospensione: questo il frutto dell’accordo tra Jannik Sinner e la WADA sulla nota vicenda “Clostebol” che da quasi un anno sta logorando le tastiere degli appassionati. Una decisione difficile per il n.1 del mondo, stanco però di portare avanti il contenzioso, non avendo la certezza che in sede di giudizio presso il TAS la sua piena assoluzione sarebbe stata confermata.

E così quali effetti ci sono sulla classifica mondiale in conseguenza di questo stop fino alle 23.59 di domenica 4 maggio? Jannik sarà costretto a scartare 1600 punti: 1000 dalla vittoria a Miami, 400 dalla semifinale di Montecarlo e 200 dai quarti di finale a Madrid del 2024. Come è noto, gli erano stati tolti i punti delle semifinali a Indian Wells per via della citata positività. Attualmente il ranking ATP è così strutturato:

RANKING ATP (16 febbraio 2025)

1. Jannik Sinner 11330 punti

2. Alexander Zverev 8135 punti

3. Carlos Alcaraz 7410 punti

Solo due tennisti potrebbero scalzare dalla vetta Sinner, ovvero il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sulla base delle scadenze, Zverev dovrà difendere i 100 punti di Los Cabos, i 200 punti di Indian Wells, i 400 di Miami, i 100 di Montecarlo, i 50 di Monaco, i 100 di Madrid e i 1000 di Roma. Alcaraz, invece, sarà chiamato a confermare i 1000 di Indian Wells, i 200 di Miami e i 200 di Madrid. Pertanto, con le “cambiali” citate, la classifica ai nastri di partenza degli Internazionali d’Italia, quando tornerà il pusterese, è la seguente.

RANKING ATP (solo sulla base delle scadenze alla vigilia di Roma)

1. Jannik Sinner 9730 punti

2. Alexander Zverev 6185 punti

3. Carlos Alcaraz 6010 punti

Quindi cosa servirà a Zverev e ad Alcaraz per superare Jannik? I tedesco dovrebbe conquistare, conti alla mano, 2546 punti fino a Madrid. Questo cosa vuol dire? Vincere 2 Masters1000, 1 ATP 500 e fare “legna” anche altrove. Ancora più complicata la situazione per Alcaraz che fino a Madrid dovrebbe conquistare 3721 punti, praticamente vincere i quattro Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid), oppure tre di questo con un ATP500 (Doha o Barcellona).