Coppa Davis, Novak Djokovic dà forfait per la sfida contro la Danimarca dopo l’infortunio alla coscia

Novak Djokovic non giocherà per la sua Serbia nel primo turno di Coppa Davis contro la Danimarca: l’infortunio e lo strappo alla coscia sinistra che si è procurato nel match contro Carlos Alcaraz agli Australian Open ancora fa male e c’è bisogno di riposo nelle prossime settimane, quindi non sarà a disposizione per la sfida di Copenaghen.

Sarebbe stata una sfida davvero intrigante quella contro Holger Rune e invece la Serbia potrebbe rischiare l’eliminazione, visto che proprio Rune potrebbe trascinare i suoi anche in doppio, laddove può tornare utile anche lo specialista Ingildsen.

A comunicare l’ufficialità del forfait di Djokovic è stata la Federazione serba: “Siamo indeboliti dal fatto di non giocare con Novak, ma puntiamo comunque alla vittoria. I danesi hanno un grande giocatore come Holger Rune, ma anche i nostri sono fortissimi e credo nella mia squadra“.

Viktor Troicki per la trasferta in Danimarca potrà quindi contare su Kecmanovic, Medjedovic, Djere e i fratelli Sabanov per provare ad approdare al turno di settembre, laddove potrebbe dare una mano anche Djokovic, che nelle ultime interviste ha sempre dichiarato di tenere molto a questo impegno.