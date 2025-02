Come sta Sara Allemand? Arriva il temuto responso sull’infortunio

Giungono aggiornamenti dalla FISI sulle condizioni di Sara Allemand, azzurra classe 2000, caduta ieri mattina nel corso della seconda prova cronometrata della discesa libera femminile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino in programma a Kvitfjell, in Norvegia.

Questo l’esito degli esami strumentali ai quali è stata sottoposta l’italiana, tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri sezione sci: “Sottoposta ad una risonanza magnetica nella tarda serata di ieri, le è stata riscontrata la rottura del collaterale mediale del ginocchio destro“.

Prima di stabilire i tempi di recupero dell’azzurra, saranno necessari altri esami per definire la strada per il rientro dall’infortunio: “Nelle prossime ore rientrerà in Italia e verrà sottoposta ad ulteriori accertamenti dalla Commissione Medica FISI“.

Nella stagione in corso Sara Allemand si era messa in evidenza in Coppa Europa, ottenendo ben tre podi in superG, centrati il 17 dicembre 2024 (terzo posto) a Zinal, in Svizzera, il 17 gennaio 2025 (seconda piazza) a Zauchensee, in Austria, ed il 15 febbraio 2025 (terza posizione) a Bardonecchia, in Italia.