Sci alpino, Federica Brignone riparte nella sfida con Lara Gut-Behrami a Kvitfjell, Goggia arbitro?

Le gare sgocciolano sempre di più e arriviamo alla stretta finale della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Questo è il weekend delle gare al femminile di Kvitfjell (Norvegia) e si comincia oggi con la discesa libera femminile che sarà molto importante sia per la classifica di specialità, che soprattutto per la Sfera di Cristallo.

Per la classifica generale è infatti accesa la sfida tra Federica Brignone e Lara Gut-Behrami che sono separate in graduatoria da 190 punti: la valdostana sta andando fortissimo, è in forma straordinaria e viene dall’oro in gigante ai Mondiali e dai due giganti vinti la scorsa settimana a Sestriere.

Brignone che è anche in testa alla classifica di specialità con 289 punti: la testimonianza dell’evoluzione straordinaria della classe 1990 di La Salle, che in passato in velocità e nella scorrevolezza faceva fatica e che in discesa ha vinto quest’anno le prime due gare. In questa località è arrivata anche una vittoria lo scorso anno in superG. Dietro a lei c’è Sofia Goggia a 260 punti e la bergamasca sembra in crescita.

Goggia che è uscita molto bene dal weekend di Sestriere, concludendo in quarta posizione non lontana dal podio il secondo gigante. Tecnicamente “Sofie breveheart” sta progredendo, mentre ai Mondiali in velocità qualcosa è mancato: questo fine settimana può essere un modo per tornare a vincere anche in discesa per fare da arbitro nella sfida tra le due bocche da fuoco. La lombarda ha una sola apparizione nel 2023, quando giunse seconda in discesa.