Combinata nordica, la Norvegia prenota l’oro nella prova a squadre miste dei Mondiali. Italia nelle retrovie

Norvegia conferma il suo status di favorita della vigilia e ipoteca di fatto la medaglia d’oro dopo il segmento di salto della prova a squadre miste valevole per i Campionati Mondiali di combinata nordica 2025. Sul trampolino piccolo di Trondheim, il quartetto norvegese ha dettato legge totalizzando 471.9 punti e costruendosi un margine di sicurezza abbastanza rassicurante in vista del segmento di fondo (frazioni da 5 km per gli uomini e 2,5 km per le donne).

Ida Marie Hagen, Jens Luraas Oftebro, Jarl Magnus Riiber e Gyda Westvold Hansen si sono imposti nel segmento di salto sul Normal Hill di Trondheim, garantendosi un vantaggio probabilmente decisivo in vista della seconda metà di gara alla luce della superiorità sugli sci stretti nei confronti della concorrenza ed in particolare del Giappone.

Il team nipponico composto dalle sorelle Yuna e Haruka Kasai, Ryota Yamamoto e Akito Watabe partirà nel fondo con un distacco di 14″ dalla Norvegia padrona di casa ma dovrà soprattutto guardarsi le spalle dalla rimonta di Germania (terza a 28″ dalla vetta con Jenny Nowak, Vinzenz Geiger, Julian Schmid e Nathalie Armbruster) e Austria (quarta a 45″ con Claudia Purker, Stefan Rettenegger, Johannes Lamparter e Lisa Hirner) per provare a difendere un posto sul podio.

Bilancio negativo per l’Italia, nona (davanti solamente alla Cechia) con un gap di 2’42” dalla testa e 49″ dall’ottavo posto della Finlandia schierando Daniela Dejori, Aaron Kostner, Alessandro Pittin e Veronica Gianmoena.