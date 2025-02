Salto con gli sci, Mondiali Trondheim 2025. ‘Identikit’ Normal Hill femminile. Alle donne l’onore di conferire la prima medaglia d’oro

Nel salto con gli sci, il primo dei sette titoli conferiti ai Mondiali di Trondheim sarà quello della Gara Individuale femminile su Trampolino Piccolo. La competizione si svolgerà venerdì 28 febbraio ed eleggerà una Campionessa del Mondo per la IX volta. La gara è difatti entrata nel programma della manifestazione iridata a partire dal 2009.

È dunque una prova relativamente giovane, ma al tempo stesso rappresenta il confronto agonistico originario riservato alle donne. Non va infatti dimenticato come, inizialmente, le ragazze saltassero esclusivamente su Normal Hill. Addirittura, la prima gara iridata è antecedente alla nascita della Coppa del Mondo, avvenuta nell’inverno 2011-12.

A oggi, sette diverse atlete, appartenenti a cinque differenti nazioni, hanno saputo vincere la Gara Individuale su Trampolino piccolo. Fra di esse, l’unica in grado di bissare una propria affermazione è stata la tedesca Carina Vogt, impostasi peraltro in due edizioni consecutive e pertanto capace di difendere il titolo.

NORMAL HILL FEMMINILE, ALBO D’ORO MONDIALI

2009 – VAN Lindsey (USA)

2011 – IRASCHKO-STOLZ Daniela (AUT)

2013 – HENDRICKSON Sarah (USA)

2015 – VOGT Carina (GER)

2017 – VOGT Carina (GER)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2021 – KLINEC Ema (SLO)

2023 – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina (GER)

MEDAGLIERE DIVISO PER NAZIONE

5 (3-2-0) – GERMANIA

5 (1-1-3) – AUSTRIA

5 (0-3-2) – GIAPPONE

4 (1-1-2) – NORVEGIA

2 (2-0-0) – USA

1 (1-0-0) – SLOVENIA

1 (0-1-0) – ITALIA

1 (0-0-1) – FRANCIA

LE MEDAGLIE ITALIANE

2011 – ARGENTO, RUNGGALDIER Elena

L’ULTIMA GARA IRIDATA SI E’ DISPUTATA A…

Planica 2023

1) SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina (GER)

2) PINKELNIG Eva (AUT)

3) STRØM Anna Odine (NOR)

NORMAL HILL FEMMINILE, INVERNO 2024-25, TUTTI I PODI

9 (5-1-3) – PREVC Nika (SLO)

4 (3-1-0) – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina (GER)

4 (0-4-0) – FREITAG Selina (GER)

2 (1-0-1) – PINKELNIG Eva (GER)

2 (0-2-0) – KVANDAL Eirin Maria (NOR)

2 (0-1-1) – BJØRSETH Thea Minyan (NOR) {Infortunata}

2 (0-0-2) – SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT)

2 (0-0-2) – EDER Lisa (AUT)

1 (0-1-0) – KLINEC Ema (SLO)

1 (0-0-1) – STRATE Abigail (CAN)

I MIGLIORI CINQUE PIAZZAMENTI DI OGNI ITALIANA NEL 2024-25

MALSINER Lara:

7 – 8 – 9 – 9 – 10

SIEFF Annika:

10 – 14 – 17 – 18 – 23

AMBROSI Martina:

23 – 23 – 25 – 28

Nessun altra azzurra ha guadagnato accesso alle migliori 30 in gare su trampolino piccolo.