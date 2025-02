Combinata nordica, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Otepää

Il trittico di Seefeld è già parte dei ricordi e l’affermazione di Vinzenz Geiger è negli occhi degli appassionati della combinata nordica. La vittoria del tedesco è stata importante in chiave classifica generale, visti i 20 punti guadagnati dal teutonico nei confronti di Jarl Magnus Riiber.

Per Geifer si è tramutata in realtà la quarta vittoria individuale dell’inverno e la 14ª in Coppa del Mondo. Lo sguardo di tutti si rivolge all‘appuntamento a Otepää, in Estonia, dove il programma si aprirà giovedì 6 febbraio con i turni provvisori di gara, antipasto di un nuovo tris di gare, ovvero Mass Start, Gundersen e Individual Compact.

In casa Italia si proverà a fare il meglio possibile. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato per l’impegno sulle nevi baltiche Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Aaron Kostner e Stefano Radovan. Una tappa nella quale si definiranno gli equilibri, prima dei Mondiali previsti a Trondheim.