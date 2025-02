Combinata nordica femminile, Armbruster vince per dispersione il Triple di Seefeld e supera Hagen nella generale

Nathalie Armbruster completa l’opera e si aggiudica la prima edizione riservata alle donne del Triple di Seefeld, valevole anche come quarta tappa della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di combinata nordica. La diciannovenne tedesca, grazie al successo odierno sulle nevi tirolesi, si prende inoltre il pettorale giallo scavalcando Ida Marie Hagen in classifica generale.

Armbruster, leader della kermesse austriaca alla vigilia della prova conclusiva, ha ipotecato il successo finale nel segmento di salto mattutino sul trampolino piccolo HS109 di Seefeld, mettendo in cascina un vantaggio superiore ai 50 secondi sulla sua prima inseguitrice in vista della Gundersen sulla distanza di 7.5 chilometri. La norvegese Gyda Westvold Hansen, non avendo la possibilità di avvicinarsi alla capolista, è riuscita a gestire la sua seconda piazza tagliando il traguardo con 1’24” di distacco dalla vetta.

La giapponese Haruka Kasai ha effettuato una buona rimonta nel segmento di fondo, passando dal sesto al terzo posto, replicando alla perfezione il podio dell’Individual Compact di ieri e beffando all’ultimo giro la statunitense Alexa Brabec. Quinta piazza per la nipponica Yuna Kasai, davanti alla francese Lena Brocard, alla tedesca Jenny Nowak ed alla finlandese Minja Korhonen.

Hagen, dominatrice incontrastata della prima parte di stagione con 7 vittorie in 7 gare individuali, non ha potuto prendere parte alla competizione odierna (ultimo atto del Triple di Seefeld) dopo essere stata squalificata nel segmento di salto di ieri. La scandinava si ritrova così ad inseguire Armbruster in una corsa alla Sfera di Cristallo improvvisamente riaperta.