Combinata nordica, Geiger brucia i norvegesi in volata e vince l’ultimo atto del Triple di Seefeld

Vinzenz Geiger fa valere le sue qualità da sprinter puro e si aggiudica la volata decisiva con in palio la vittoria nel terzo e ultimo atto del Triple di Seefeld, quinto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di combinata nordica. Un successo molto significativo per l’atleta tedesco, che rosicchia 20 punti a Jarl Magnus Riiber e resta pienamente in corsa per la Sfera di Cristallo a sette gare dalla fine.

Il campione olimpico in carica si è imposto nella Gundersen odierna archiviando la quarta affermazione individuale dell’inverno e la quattordicesima complessiva della carriera nel circuito maggiore, al termine di una splendida rimonta nel segmento di fondo sulla distanza dei 12,5 chilometri partendo dalla quinta piazza dopo la prova di salto sul trampolino piccolo tirolese.

Geiger, scattato 41 secondi dopo Riiber al via della Gundersen, ha completato l’inseguimento su Riiber nel corso del penultimo giro insieme ad altri tre compagni di viaggio (Oftebro, Herola e Lamparter) per poi giocarsi tutto nell’ultimo chilometro. Il 27enne di Oberstdorf si è inventato una volata impressionante, bruciando proprio sul rettilineo d’arrivo il pettorale giallo Riiber e l’altro big norvegese Jens Luraas Oftebro.

Quarta posizione allo sprint conclusivo per il finlandese Ilkka Herola, mentre il padrone di casa austriaco Johannes Lamparter ha pagato dazio nel finale chiudendo 5° a 10 secondi dalla vetta. Con questo risultato, in una gara che assegnava punteggio raddoppiato, Geiger si avvicina a -81 da Riiber nella classifica generale di Coppa del Mondo. Italia in zona punti con Aaron Kostner 27° e Alessandro Pittin 37°.