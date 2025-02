Combinata nordica, fatti e cifre maschili Coppa del Mondo Otepää 2025. È il feudo baltico di Jarl Magnus Riiber

La settima tappa della Coppa del Mondo maschile 2024-25 di combinata nordica si terrà a Otepää (Estonia) dal 7 al 9 febbraio. Le gare in programma sono ben tre, tutte individuali. Sarà peraltro l’ultima tappa del massimo circuito prima dei Mondiali di Trondheim.

Si comincia venerdì con una mass start (prima 10 km di sci di fondo, poi il salto); si prosegue sabato con una canonica gundersen (salto e 10 km di fondo con distacchi di partenza equivalenti a quelli incamerati sul trampolino); si chiude domenica con una compact (un salto e 10 km di fondo con distacchi d’avvio stabiliti sulla base della posizione conseguita nel segmento precedente).

L’Estonia merita davvero un plauso, perché trovare località disposte a organizzare la bellezza di 6 gare (tre maschili e altrettante femminili) è davvero complicato. Il Paese baltico, invece, sta diventando una sorta di approdo sicuro per il massimo circuito di una disciplina in grossa difficoltà.

Località: Otepää (Estonia)

Dimensioni trampolino: HS97 (Normal Hill)

Ingresso nel calendario: gennaio 2019

Ultima apparizione: febbraio 2024

Gare ospitate: 9

TUTTI I VINCITORI

2019 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2021 (NH/MS) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2021 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (NH/MS) – Johannes LAMPARTER (AUT)

2023 (NH/10) – Julian SCHMID (GER)

2024 (NH/MS) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2024 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2024 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

7 (7-0-0) – RIIBER Jarl Magnus [NOR]

4 (1-1-2) – LAMPARTER Johannes [AUT]

2 (1-0-1) – SCHMID Julian [GER]

2 (0-2-0) – ILVES Kristjan [EST]

2 (0-1-1) – WATABE Akito [JPN]

1 (0-1-0) – RYDZEK Johannes [GER]

1 (0-1-0) – BJØRNSTAD Espen [NOR]

1 (0-1-0) – HEROLA Ilkka [FIN]

1 (0-1-0) – RETTENEGGER Stefan [AUT]

1 (0-0-1) – FRITZ Martin [AUT]

1 (0-0-1) – FAIßT Manuel [GER]

1 (0-0-1) – RETTENEGGER Thomas [AUT]

1 (0-0-1) – REHRL Franz-Josef [AUT]

1 (0-0-1) – MACH David [GER]

NAZIONI, PODI E VITTORIE

8 (7-1-0) – NORVEGIA

8 (1-2-5) – AUSTRIA

6 (1-2-3) – GERMANIA

2 (0-2-0) – ESTONIA

2 (0-1-1) – GIAPPONE

1 (0-1-0) – FINLANDIA

ITALIA, I MIGLIORI CINQUE RISULTATI

9° posto – PITTIN Alessandro – NH/10km del 05/01/2019

12° posto – PITTIN Alessandro – NH/10km del 06/01/2019

18° posto – KOSTNER Aaron – NH/10 km del 08/01/2023

21° posto – BUZZI Raffaele – NH/5km del 07/01/2023

22° posto – KOSTNER Aaron – STAGE-II del 07/01/2023