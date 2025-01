La combinata nordica perde il treno della vetrina natalizia. Così, lamentarsi della poca considerazione mediatica diventa vittimistico!

È risaputo come la combinata nordica rischi seriamente di essere esclusa dal programma dei Giochi olimpici a partire dal 2030, ponendo fine a una tradizione ultrasecolare. La disciplina fa infatti parte della famiglia a Cinque cerchi sin dall’edizione inaugurale, ma è sull’orlo del baratro a causa di un appeal sul pubblico e di una varietà geografica sempre più bassi.

Dal momento in cui il Cio, nel giugno 2023, ha posto il proprio ultimatum (o date un segnale di vita, oppure Milano-Cortina 2026 sarà la vostra recita finale) la combinata nordica sta tentando di uscire dalle sabbie mobili nelle quali si è cacciata tutta da sola. Proprio per questo, colpisce come si sia persa (l’ennesima) occasione di avere visibilità mediatica.

Archiviata la tappa di Ramsau (conclusa sabato 21 dicembre), la Coppa del Mondo è destinata a tornare in azione solo il 18 gennaio! Questo significa lasciar scorrere le festività natalizie senza neppure un evento. Il salto con gli sci sta vivendo la Tournée dei 4 trampolini, lo sci di fondo sta mandando il scena il Tour de Ski, appuntamenti clou nell’economia della propria stagione. La combinata nordica? –273,15° C. Leggasi, zero assoluto.

Se non si sfruttano i momenti in cui la visibilità mediatica è massima, allora lamentarsi diventa vittimistico. Si ricade nel caso della ‘Sindrome Calimero’, ovverosia ce l’hanno tutti con noi perché siamo piccoli e neri. Eh no, signori. Chi è causa del proprio mal, deve piangere solo sé stesso. Se non si ha l’accortezza di programmare in anticipo un calendario mirato a ottenere le vetrine più luminose, non si può piangere perché si resta nell’ombra.

Qualcuno potrà obiettare: “Sarebbe inutile programmare eventi in concomitanza della Tournée o del Tour de Ski, se ne verrebbe inevitabilmente eclissati”. È un punto di vista, che però può essere smontato rapidamente. Nel weekend del 10-12 gennaio il salto con gli sci e lo sci di fondo non gareggiano. C’è un buco che potrebbe essere sfruttato in maniera propizia.

Cosa fa la combinata nordica in quel fine settimana? Una tappa di Continental Cup! SI parla del circuito cadetto, privo di copertura televisiva e di interesse per i non addetti ai lavori. Obiezione respinta e altra occasione persa. Sipario. La recita, purtroppo sempre più vicina al genere ‘farsa’, riprenderà fra tre settimane.