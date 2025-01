Calendario Mondiali atletica 2025: orari giorno per giorno, programma, tv

I Mondiali 2025 di atletica leggera si disputeranno a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre. Si tratta dell’evento più importante dell’anno per la Regina degli Sport e sarà l’appuntamento che chiuderà l’intensa stagione: la rassegna iridata dell’anno post olimpico è infatti slittata di un mesetto rispetto alla collocazione più tradizionale.

I più grandi atleti in circolazione si sfideranno nella capitale nipponica per andare a caccia delle ambite medaglie, regalando emozioni nello stadio che ha ospitato le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ci aspettano nove giorni intensi di gare appassionanti, durante i quali l’Italia vorrà essere protagonista con le sue stelle di riferimento.

Marcell Jacobs cercherà un acuto sui 100 metri, Gianmarco Tamberi sarà chiamato a difendere il titolo nel salto in alto, Nadia Battocletti può regalare magie nel mezzofondo, Leonardo Fabbri può animare la scena nel getto del peso, Mattia Furlani e Larissa Iapichino possono fare saltare il banco nel salto in lungo, Lorenzo Simonelli è molto atteso sui 110 ostacoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari dei Mondiali 2025 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai, di Eurosport e di Sky, oltre che in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; OA Sport seguirà la manifestazione con le consuete dirette live testuali.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 2025

Sabato 13 settembre

01.00 35 km di marcia femminile

01.00 35 km di marcia maschile

02.00 Lancio del disco femminile, qualificazioni

03.55 Getto del peso maschile, qualificazioni

04.08 100 metri maschile, turno preliminare

04.40 4×400 mista, batterie

11.05 3000 siepi maschile, batterie

11.15 Salto in lungo femminile, qualificazioni

11.50 Salto con l’asta maschile, qualificazioni

11.55 100 metri femminile, batterie

12.50 1500 metri femminile, batterie

13.35 100 metri maschile, batterie

14.10 Getto del peso maschile, finale

14.30 10.000 metri femminile, finale

15.20 4×400 mista, finale

Domenica 14 settembre

01.00 Maratona femminile

02.00 Lancio del martello femminile, qualificazioni

02.35 1500 metri maschile, batterie

04.20 100 ostacoli, batterie

11.35 400 metri maschile, batterie

11.40 Salto in alto maschile, qualificazioni

12.10 Lancio del disco femminile, finale

12.25 400 metri femminile, batterie

13.20 100 metri femminile, semifinali

13.40 Salto in lungo femminile, finale

13.43 100 metri maschile, semifinali

14.05 1500 metri femminile semifinali

14.30 10.000 metri maschile, finale

15.13 100 metri femminile, finale

15.20 100 metri maschile, finale

Lunedì 15 settembre

01.00 Maratona maschile

02.00 Lancio del martello maschile, qualificazioni

02.05 Salto con l’asta femminile, qualificazioni

02.15 3000 siepi femminile, batterie

04.20 400 ostacoli femminile, batterie

12.35 400 ostacoli maschile, batterie

12.40 Salto in lungo maschile, qualificazioni

13.10 Salto con l’asta maschile, finale

13.20 110 ostacoli, batterie

14.00 Lancio del martello femminile, finale

14.05 100 ostacoli, semifinali

14.30 1500 metri maschile, semifinali

14.55 3000 siepi maschile, finale

15.20 100 ostacoli, finale

Martedì 16 settembre

12.35 800 metri maschile, batterie

12.40 Salto triplo femminile, qualificazioni

13.35 Salto in alto maschile, finale

13.40 110 ostacoli, semifinali

14.00 Lancio del martello maschile, finale

14.05 400 metri femminile, semifinali

14.35 400 metri maschile, semifinali

15.05 1500 metri femminile, finale

15.20 110 ostacoli, finale

Mercoledì 17 settembre

12.05 Salto triplo maschile, qualificazioni

12.10 Tiro del giavellotto maschile, qualificazioni

12.30 200 metri femminile, batterie

13.10 Salto con l’asta femminile, finale

13.15 200 metri maschile, batterie

13.50 Salto in lungo maschile, finale

14.00 400 ostacoli femminile, semifinali

14.30 400 ostacoli maschile, semifinali

14.57 3000 siepi femminile, finale

15.20 1500 metri maschile, finale

Giovedì 18 settembre

12.05 5000 metri femminile, batterie

12.15 Salto in alto femminile, qualificazioni

12.23 Tiro del giavellotto maschile, finale

12.55 800 metri femminile, batterie

13.55 Salto triplo femminile, finale

14.02 200 metri maschile, semifinali

14.24 200 metri femminile, semifinali

14.45 800 metri maschile, semifinali

15.10 400 metri maschile, finale

15.24 400 metri femminile, finale

Venerdì 19 settembre

10.33 Eptathlon, 100 ostacoli

11.20 Eptathlon, salto in alto

12.30 Tiro del giavellotto femminile, qualificazioni

13.05 5000 metri maschile, batterie

13.30 Eptathlon, getto del peso

13.45 800 metri femminile, semifinali

13.50 Salto triplo maschile, finale

14.15 400 ostacoli maschile, finale

14.27 400 ostacoli femminile, finale

14.38 Eptathlon, 200 metri

15.06 200 metri maschile, finale

15.22 200 metri femminile, finale

Sabato 20 settembre

00.30 20 km di marcia femminile

02.20 Decathlon, 100 metri

02.25 Lancio del disco maschile, qualificazioni

02.45 20 km di marcia maschile

03.05 Decathlon, salto in lungo

03.10 Getto del peso femminile, qualificazioni

04.30 Eptathlon, salto in lungo

04.45 Decathlon, getto del peso

12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto

12.05 Decathlon, salto in alto

12.35 4×400 maschile, batterie

12.56 Getto del peso femminile, finale

13.00 4×400 femminile, batterie

13.25 4×100 maschile, batterie

13.45 4×100 femminile, batterie

14.06 Eptathlon, 800 metri

14.10 Tiro del giavellotto femminile, finale

14.26 Decathlon, 400 metri

14.50 800 metri maschile, finale

15.05 5000 metri femminile, finale

Domenica 21 settembre

02.05 Decathlon, 110 ostacoli

02.55 Decathlon, lancio del disco

04.35 Decathlon, salto con l’asta

10.40 Decathlon, tiro del giavellotto

12.30 Salto in alto femminile, finale

12.35 800 metri femminile, finale

12.50 5000 metri maschile, finale

13.00 Lancio del disco maschile, finale

13.25 4×400 maschile, finale

13.40 4×400 femminile, finale

13.55 Decathlon, 1500 metri

14.10 4×100 femminile, finale

14.20 4×100 maschile, finale

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai, Sky, Eurosport (palinsesti dettagliati da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.