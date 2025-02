Ciclismo su pista, Vittoria Guazzini in finale per l’oro! Chance di medaglia anche per Martina Fidanza nel km da fermo

Il pomeriggio della quarta giornata degli Europei 2025 si è aperto con la qualificazione del chilometro da fermo. Le speranze italiane sono affidate a Martina Fidanza, che cerca la sua terza medaglia in questi Europei, e a Beatrice Bertolini. Quest’ultima ha gareggiato con la ceca Anna Jabornikova ottenendo il 13esimo crono in gara, insufficiente per raggiungere la finale di questa sera. Ottima prova, invece, per Martina Fidanza, pienamente in lotta per le medaglie. L’italiana fa segnare il terzo tempo con 1:05.834, seconda la tedesca Clara Schneider con un distacco di 0.750 dall’olandese Hetty Van de Wouw che sembra essere la favorita per la medaglia d’oro.

Nell’omnium Elia Viviani sostituisce il giovane Juan David Sierra, inizialmente designato, e nello scratch termina 13esimo , guadagnando solo 16 punti. In testa il tedesco Tim Teutenberg, che ottiene 40 punti, seguito dal norvegese Niklas Larsen e dal francese Ellande Larronde.

Nelle qualificazioni per l’inseguimento femminile l’azzurra Martina Alzini conclude la sua prova al 12esimo posto, rialzandosi negli ultimi metri. Grande risultato, invece, per Vittoria Guazzini che firma un ottimo 4:31.345 e vola in finale per l’oro dove affronterà la britannica Anna Morris, favorita avendo fatto segnare un tempo di 3″2 inferiore all’azzurra. Sarà una sfida complicatissima ma la nativa di Pontedera proverà fino alla fine a conquistare il quarto oro per l’Italia in questi Europei.

Ultima gara della sessione pomeridiana è stata la corsa a tempo valevole per l’omnium maschile. Elia Viviani guadagna subito il giro e conclude quinto con 22 punti, riscattandosi dopo un avvio sottotono. La tempo race è stata vinta da Ilya Savekin con un bottino di 29 punti, secondo in classifica il grande favorito per questa gara omnium: il teutonico Tim Teutenberg che ha guadagnato 26 punti. Terzo posto per l’olandese Philip Heijnen con 24 punti ottenuti.

Dopo le due prove dell’omnium l’azzurro è ottavo a 48 punti e dovrà condurre una gara ad eliminazione perfetta se vorrà rientrare nella corsa per le medaglie. Teutenberg si trova invece in vetta alla classifica generale con 78 punti, seguito dal danese Niklas Larsen a 66 e da Heijnen a 64.