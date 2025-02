Ciclismo su pista, quarti posti per Vece e Favero. Consonni manca il podio nell’Omnium

La terza giornata degli Europei di ciclismo su pista a Zolder si è chiusa senza medaglie per l’Italia. Purtroppo è stato un venerdì di quarti posti per la squadra azzurra, compreso l’ultimo di Miriam Vece nella sprint femminile. La lombarda ha perso entrambe le sfide nella finalina per il bronzo con la russa Alina Lysenko. La Russia (anche se le atlete gareggiano senza bandiera) ha festeggiato la medaglia d’oro con Yana Burlakova, che ha battuto alla terza sfida decisiva al fotofinish la britannica Rhian Edmunds, che ha vinto l’argento.

L’altro quarto posto di giornata è arrivato da Renato Favero, che ha sfiorato il podio nell’inseguimento maschile individuale. L’azzurro, classe 2005, si è arreso nella finale per il bronzo al britannico Michael Gill. La Gran Bretagna si è presa anche la medaglia d’oro con Josh Charlton, che lo scorso anno era stato battuto da Jonathan Milan nell’ultimo atto, dominando la finalissima con il portoghese Ivo Manuel Alves Oliveira.

Una medaglia che poteva arrivare anche dall’omnium femminile ed invece Chiara Consonni ha concluso al sesto posto, complice anche una corsa a punti dove la lombarda ha ottenuto solamente quattro punti, scendendo così dalla terza alla sesta posizione. Peccato davvero, perché Consonni era rientrata in piena corsa con una splendida prova nell’eliminazione (terza). La medaglia d’oro è andata all’olandese Lorena Wiebes in un clamoroso duello con la britannica Sophie Madelaine Leech, che si è risolto in favore di Wiebes proprio all’ultimo sprint, con le due che hanno chiuso entrambe a 114 punti, ma Wiebes che ha vinto l’oro proprio con il successo finale.

Dominio assoluto del portoghese Iuri Leitao nello scratch maschile, con il lusitano che ha veramente distrutto la concorrenza insieme all’olandese Vincent Hoppezak, con i due che sono stati gli unici a prendersi il giro. Bronzo per il britannico William Tidball, mentre l’azzurro Davide Stella ha concluso in tredicesima posizione