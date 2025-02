Chi affronterà l’Italia nel parallelo a squadre? Possibile snodo decisivo con la Francia!

I Mondiali 2025 di sci alpino si apriranno quest’oggi a Saalbach, in Austria, e la prima gara che assegnerà medaglie iridate sarà il parallelo a squadre miste: l’Italia, accreditata della terza testa di serie, affronterà agli ottavi la squadra, sulla carta, più debole del lotto, ovvero l’Ucraina.

Il primo ostacolo vero e proprio per l’Italia dovrebbe presentarsi ai quarti, dato che al primo turno la Francia, numero 6 del seeding, non dovrebbe avere problemi a battere la Gran Bretagna: la possibile sfida con i transalpini metterà in palio l’accesso alle semifinali.

Una volta entrati in zona medaglie il livello di difficoltà si farà crescente: a presidiare la parte bassa del tabellone c’è l’Austria, testa di serie numero 2 e per questo esentata dal primo turno. Nei quarti di finale i padroni di casa affronteranno la vincente di Svezia-Cechia.

Nella parte alta del tabellone la testa di serie numero 1, la Svizzera, è già ai quarti, dove attende la vincente di Germania-Slovenia, mentre nel penultimo atto l’avversaria degli elvetici dovrebbe essere una tra gli USA, che esordiranno contro la Polonia, e la Norvegia, che agli ottavi se la vedrà con l’Argentina.

TABELLONE PARALLELO A SQUADRE MISTE

1 Svizzera bye

8 Germania-9 Slovenia

5 USA-12 Polonia

4 Norvegia-13 Argentina

3 Italia-14 Ucraina

6 Francia-11 Gran Bretagna

7 Svezia-10 Cechia

2 Austria bye