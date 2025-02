Si alza il sipario sui Mondiali di sci. Subito le prime medaglie con il parallelo a squadre. L’Italia prova a stupire

Cominciano oggi i Mondiali di sci alpino a Saalbach e subito si assegnano le prime medaglie. Una prima giornata che vedrà in palio il titolo iridato nel parallelo a squadre, che ormai dal 2013 fa parte del programma dei Campionati del Mondo. L’Italia non è mai riuscita a vincere e nella sua storia ha vinto solo una medaglia di bronzo nel 2019 ad Are. Il format è molto semplice: due sfide al femminile e due sfide al maschile ed in caso di parità negli scontri si farà la somma dei tempi migliori (uno delle donne e uno degli uomini) e passerà la squadra con il tempo più basso.

Di quella formazione facevano parte anche due dei componenti di quella odierna, Alex Vinatzer e Lara Della Mea, che possono definirsi specialisti del parallelo. Il quartetto azzurro a Saalbach è completato poi da Filippo Della Vite e dalla debuttante Giorgia Collomb. Una squadra che ha sicuramente delle ambizioni e che può dire la sua anche in chiave podio, visto che comunque il tabellone vede gli azzurri evitare probabilmente le squadre più forti almeno fino alla semifinale.

L’Italia, infatti, è testa di serie numero tre e comincerà il suo cammino dagli ottavi contro l’abbordabile Ucraina. Nei quarti poi con ogni probabilità ci sarà lo scontro con la Francia, che non dovrebbe avere problemi contro la Gran Bretagna. Una sfida tutta da giocare quella contro i transalpini, comunque alla portata di un’Italia che può sognare la semifinale, dove a quel punto ci dovrebbe essere una tra Austria e Svezia.

Il quarto con la Francia è un’occasione da sfruttare, visto che le altre sei formazioni che dovrebbero raggiungere i quarti sembrano tutte decisamente più forti. La Svizzera, testa di serie numero uno ma con molte assenze (su tutte Odermatt), se la vedrà con la Germania di Linus Strasser e Lena Duerr. Spettacolare il duello tra gli Stati Uniti campioni in carica (mancherà Shiffrin) ed una Norvegia che schiera due assi del calibro di Timon Haugan e Atle Lie McGrath, senza dimenticare uno specialista come Rasmus Windingstad. I padroni di casa dell’Austria presentano una formazione decisamente forte sia al femminile sia al maschile e dovrebbe scontrarsi con una Svezia che fa sempre paura nei paralleli con Sara Hector e Kristoffer Jakobsen.

Tra queste sei squadre dovrebbe uscire il nome della vincitrice, con Italia e Francia che probabilmente partono dietro, ma una delle due si troverà in semifinale e dunque con la possibilità di giocarsi una medaglia. Sicuramente sarà grande spettacolo come spesso accade nel parallelo, con emozioni e colpi di scena ad ogni sfida.