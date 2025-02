Casper Ruud e Denis Shapovalov in finale a Dallas: Munar e Paul sconfitti

Saranno Casper Ruud e Denis Shapovalov i finalisti dell’edizione 2025 del torneo di Dallas. Sul veloce indoor in Texas, le due semifinali hanno dato questo responso e si conferma la settimana di grande vena del canadese, che continua a vincere e a convincere col suo tennis fascinoso.

Il mancino nordamericano (n.54 del ranking ATP all’inizio di questa settimana) è riuscito a battere anche il n.9 ATP, Tommy Paul, col punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 34 minuti di partita. Le variazioni di ritmo e i colpi tipici del talentuoso “Shapo” hanno messo in grande difficoltà il californiano, non in grado di trovare le soluzioni in campo. In questo modo, il canadese si è imposto in due frazioni.

Sul suo cammino ci sarà Ruud (n.5 ATP). Il norvegese ha affrontato lo spagnolo Jaume Munar (n.64 del ranking), che nei quarti di finale aveva regolato Matteo Arnaldi. Una vittoria sofferta quella dello scandinavo, sullo score di 6-2 2-6 7-6 (4) in 2 ore e 31 minuti di gioco. Un match nel quale il top-5 ha comunque evidenziato le sue grandi doti di combattente, mettendo a nudo le criticità dell’iberico, specialmente in termini di potenza.

E così, si è venuta a prefigurare una finale che sarà un vero e proprio incrocio di stili: da una parte l’arte creativa di Shapovalov, che si propone di concludere vittoriosamente questa settimana negli States; dall’altra la concretezza del n.5 del mondo, intenzionato a conquistare un titolo pesante su una superficie non così amica.