ATP Dallas 2025: Ruud e Paul avanzano, Shapovalov non si ferma

Giornata di quarti di finale, quella che si è chiusa nella notte all’ATP 500 di Dallas. E tutti i confronti del venerdì hanno avuto il loro giusto peso in termini di nomi, difficoltà di far realmente corrispondere le teste di serie ai momenti e situazioni perlomeno particolari. Ma andiamo con ordine, fermo restando il notevole inizio di anno di Jaume Munar, con lo spagnolo in grado ora di battere anche Matteo Arnaldi per una delle sue migliori versioni veloci di sempre.

Nella stessa parte bassa di tabellone, un problema a una spalla costringe il giapponese Yoshihito Nishioka a fermarsi prima del tempo contro Casper Ruud. Eppure, contro il norvegese, il nipponico non si stava comportando male, anzi: si era subito procurato un break di vantaggio, salvo poi perderlo assieme (poco più tardi) al set d’apertura, e ancora nel secondo aveva avuto chance di 3-1. Poi, però, l’uscita di scena.

Nella parte alta, invece, battaglie solo per un set. Denis Shapovalov deve faticare parecchio per contenere il ceco Tomas Machac, ma il canadese prima recupera un break di svantaggio, poi risale da sotto 3-5 nel tie-break e, poi, nel secondo set semplicemente dilaga.

Per lui ci sarà Tommy Paul, vincitore del derby USA ad altezze (molto) diverse con Reilly Opelka. Anche in questo caso decisivo il tie-break del primo set, stavolta senza break precedenti (anche sei ci va immensamente più vicino Paul di Opelka). Poi le distanze diventano più ampie nel secondo parziale, ma non è un fatto che toglie il sorriso al gigante del Michigan, anzi.

RISULTATI QUARTI ATP 500 DALLAS

Shapovalov (CAN)-Machac (CZE) [6] 7-6(5) 6-0

Paul (USA) [3]-Opelka (USA) [WC] 7-6(3) 6-2

Munar (ESP)-Arnaldi (ITA) [8] 6-4 3-6 6-3

Ruud (NOR) [2]-Nishioka (JPN) 7-5 3-2 rit.