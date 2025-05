Ginnastica artistica, Ferrara vince lo scudetto maschile! Show di Kovtun davanti a Romagna Team e Brescia

La Palestra Ginnastica Ferrara ha conquistato lo scudetto di ginnastica artistica maschile, imponendosi nella Final Eight del massimo campionato italiano a squadre andata in scena al PalaWanny di Firenze. Il sodalizio emiliano ha fatto festa con il punteggio di 237.800, mettendo le mani sul tricolore per la prima volta nella propria storia e riportandolo nella loro Regione dopo i due sigilli firmati dalla Panaro Modena nel 1992 e nel 1994.

Ferrara succede alle due affermazioni della Virtus Pasqualetti Macerata, trascinata dall’ucraino Illia Kovtun (da annotare il 14.700 alle parallele pari, i 14.100 al volteggio e al cavallo con maniglie) affiancato da Steven Matteo, Andrea Passini, Tommaso Bertarelli, Emiliano Landi, Christian Zammillo.

Sul secondo gradino del podio è salito il Gymnastic Romagna Team (235.500) sotto l’impulso di Lorenzo Minh Casali (14.150 al volteggio, 14.100 alle parallele, 13.200 al corpo libero) ed Edoardo De Rosa (13.400 al cavallo), affiancati da Gabriele Tisselli, Roberto Marzocchi e Andrea Dotti. Terza piazza per l’Artistica Brescia (233.400) dell’armeno Artur Davtyan (14.100 al volteggio, 14.000 agli anelli, 13.200 al cavallo), Manuel Berettera, Davide Oppizio, Gabriele Verga.

A seguire la Ares (231.050), la Spes Mestre (230.450) di Stefano Patron e Gabriele Targhetta, la Pro Carate (229.550) di Yumin Abbadini e Mario Macchiati, la Ginnastica Sampietrina (226.950) e la Virtus Pasqualetti Macerata (143.000) di Matteo Levantesi, Filippo Castellaro e Andrea Cingolani.