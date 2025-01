Ginnastica artistica in lutto, Agnes Keleti ci saluta: era la campionessa olimpica più anziana al mondo

Il mondo della ginnastica artistica è in lutto per la scomparsa di Agnes Keleti, che ci ha salutato una settimana prima di compiere 104 anni. Nata a Budapest il 9 gennaio 1921, l’ungherese si è spenta nella giornata odierna nella capitale magiara: ci ha lasciato quella che era la Campionessa Olimpica più anziana in vita.

Alle Olimpiadi di Helsinki 1952 trionfò al corpo libero, mentre a Melbourne 1956 si mise al collo la medaglia d’oro in quattro specialità: al quadrato, alla trave, alle parallele asimmetriche e nella gara a squadre con attrezzi (in soffitta ormai da decenni). Nel proprio palmares figurano dieci allori a cinque cerchi e l’affermazione sugli staggi ai Mondiali di Roma 1954.

Questo per quanto concerne la parte sportiva, ma la figura di Agnes Keleti va ben oltre le pedane. Era infatti riuscita a sopravvivere agli orrori dell’Olocausto: di origini ebree (il suo cognome alla nascita era Klein), perse ad Auschwitz il padre e diversi parenti, ma riuscì a salvarsi usando documenti falsi insieme alla mamma e alla sorella.

Una volta terminata la seconda guerra mondiale riprese gli allenamenti e iniziò la sua apoteosi ai Giochi (saltò quelli di Londra 1948 a causa di un infortunio), tra l’altro firmando lo storico poker in Australia quando aveva 35 anni, età fuori dal comune per la Polvere di Magnesio in quell’epoca.

Nel 2017 ricevette il Premio Israele (alto riconoscimento culturale del Paese) e nel 2004 fu nominata Atleta della Nazione dall’Ungheria. Visse a lungo in Australia e tornò qualche volta in Ungheria soltanto dopo il ritorno della democrazia nel 1989, stabilendosi nuovamente a Budapest soltanto negli ultimi anni di vita.