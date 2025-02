Calendario Mondiali Junior pattinaggio artistico 2025: programma, orari giornalieri, tv, streaming

Tra poco meno di ventiquattro ore si alzerà finalmente il sipario alla Fonix Arena di Debrecen, impianto ungherese che ospita questa settimana i Campionati Mondiali Junior 2024 di pattinaggio artistico. Una competizione particolarmente importante in ottica Italia, motivata a fare bene in tutte le categorie dove, in una gara in particolare, è chiamata a recitare il ruolo di grande protagonista.

Stiamo parlando ovviamente della danza sul ghiaccio, prova in cui i riflettori saranno puntati su Noemi Tali-Noah Lafornara. I giovani atleti, reduci dal trionfo alle Finali Junior Grand Prix, potrebbero scrivere la storia della disciplina azzurra, conquistando un metallo più pregiato mai ottenuto da nessun binomio in passato. Insieme a loro, è doveroso ricordarlo, ci saranno anche Laura Finelli-Massmiliano Bucciarelli.

Attenzione anche ai segmenti dell’individuale femminile, dove si attendono grandi cose dalla Campionessa d’Italia Anna Pezzetta, forgiata dal quinto posto ai Campionati Europei e decisa a brillare in un contesto tutt’altro che semplice, per certi versi ancora più competitivo rispetto alle colleghe della categoria maggiore. La seconda azzurra in ballo sarà invece Amanda Ghezzo, mentre Raffaele Zich sarà l’unico rappresentante in campo maschile.

In ultimo si prospetta un confronto avvincente nelle coppie, gara in cui proveranno a dire nuovamente la loro Irina Napolitano-Edoardo Comi, quarti lo scorso anno. Debutto assoluto invece per Polina Polman-Gabriel Renoldi, alla prima rassegna iridata della loro carriera.

I Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico saranno trasmessi gratuitamente sul canale YouTube “Skating ISU”. Di seguito il programma completo

PROGRAMMA MONDIALI JUNIOR 2025 PATTINAGGIO ARTISTICO DEBRECEN

Mercoledì 26 febbraio

11:00-16:43 Short program individuale maschile (in gara Raffaele Francesco Zich)

17:45-21:25 Rhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Tali-Lafornara, Finelli-Bucciarelli)

Giovedì 27 febbraio

11:30-17:55 Short program individuale femminile (in gara Ana Pezzetta, Amanda Ghezzo).

18:45-21:49 Free dance danza sul ghiaccio (in gara Tali-Lafornara, Finelli-Bucciarelli)

Venerdì 28 febbraio

13:30-16:35 Short program coppie d’artistico (in gara Napolitano-Comi, Polman-Renoldi)

18:00-21:30 Free program individuale maschile (in gara Raffaele Francesco Zich

Sabato 1 marzo

13:00-16:30 Free program individuale femminile (in gara Anna Pezzetta, Amanda Ghezzo)

17:15-19:49 Free program coppie d’artistico (in gara Napolitano-Comi, Polano-Renoldi)

COME SEGUIRE I MONDIALI JUNIOR 2025 IN TV

Diretta TV: non prevista

Diretta Streaming: canale YouTube Skating ISU (integrale)