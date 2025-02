Calcio, Serie A 2025: il Milan piega il Verona, pari in Lazio-Napoli ed Atalanta-Cagliari

Gli anticipi del sabato della 25ma giornata della Serie A 2024-2025 di calcio lascia invariate le distanze tra tre delle prime quattro della classifica, situazione della quale potrebbe approfittare domani l’Inter per portarsi in testa da sola in caso di successo in casa della Juventus.

Nell’odierno incontro di cartello, infatti, la Lazio blocca sul 2-2 il Napoli: biancocelesti in vantaggio già al 6′ con la rete di Isaksen, ma è immediata la risposta partenopea con la marcatura di Raspadori al 13′. Nella ripresa i campani passano a condurre al 64′ grazie all’autogol di Marusic, ma l’assalto dei padroni di casa viene premiato all’87’ con il gol del pareggio di Dia.

Non approfitta di questo scontro diretto l’Atalanta, che si fa bloccare sullo 0-0 dal Cagliari, mentre nella corsa al quarto posto si ripropone anche il Milan, che piega per 1-0 l’Hellas Verona grazie alla marcatura decisiva di Gimenez, che al 75′ regala i tre punti ai rossoneri.

SERIE A 2024-2025

Risultati

Atalanta-Cagliari 0-0

Lazio-Napoli 2-2

Milan-Hellas Verona 1-0

Classifica

Napoli* 56

Inter 54

Atalanta* 51

Lazio* 46

Juventus 43

Fiorentina 42

Bologna 41

Milan 41

Roma 34

Udinese 30

Torino* 28

Genoa 27

Cagliari* 25

Lecce 24

Hellas Verona* 23

Como 22

Empoli 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13

* = una partita in più