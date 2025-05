Calcio, il Milan rimonta il Bologna nell’anticipo di Serie A e lancia un segnale in vista della finale di Coppa Italia

L’antipasto della finale di Coppa Italia va al Milan, che nell’anticipo della 36ma giornata della Serie A 2024-2025 di calcio rimonta e batte il Bologna, sconfitto per 3-1: al momento entrambe le formazioni sarebbero fuori dalla zona Europa in campionato, con i felsinei settimi a 62 ed i meneghini ottavi a 60, dunque lo scontro per il trofeo nazionale assume ancor più valore per l’accesso all’Europa League della prossima stagione.

Nel primo tempo ci sono gli infortuni di Tomori per i padroni di casa e di Erlic per gli ospiti: fanno il loro ingresso in campo Thiaw al quarto d’ora e Lucumi alla mezz’ora, con quest’ultimo che dopo soli 6′ viene ammonito. Si segnala solo un’occasione al 24′ per Dominguez, il quale chiama al grande intervento Maignan. Si va al riposo a reti inviolate.

La ripresa si infiamma subito con la rete di Orsolini al 49′, che aggancia il passaggio di Dallinga e batte Maignan per la rete dello 0-1. Si scuote il Milan, che al 62′ sfiora il pari con Theo Hernandez, ma sono i cambi a premiare i rossoneri: al 73′ il neoentrato Gimenez sfrutta l’assist di Pulisic ed insacca per l’1-1.

L’inerzia del match cambia rapidamente ed al 79′ il Milan ribalta completamente il punteggio con il tap in vincente di Pulisic, che firma il 2-1. Al 90′ Maignan salva il risultato, opponendosi alla conclusione di Cambiaghi, ed in pieno recupero arriva anche la doppietta personale di Gimenez, questa volta in gol su assist di Chukwueze per il definitivo 3-1.