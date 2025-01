Calcio femminile, il Sassuolo elimina l’Inter in Coppa Italia. Anche la Fiorentina in semifinale

Colpo grosso del Sassuolo. La squadra emiliana ha staccato il pass per le semifinali della Coppa Italia 2024-2025 di calcio femminile superando ai tempi supplementari una delle squadre più in forma del momento: l’Inter. Sensazionale vittoria per le ragazze di Gian Loris Rossi che, dopo un avvio di stagione complicatissimo, sono uscite dalle sabbie mobili con grande personalità, fino ad eliminare la corazzata azzurra.

L’avvio è però tutto delle lombarde: al terzo giro di orologio infatti Bartoli effettua un assist perfetto per Bugeja, precisa nel scaricare la sfera in rete con il piede sinistro. Il match vive di fiammate, a rimane con il tabellino fermo fino alla fine del tempo regolamentare. Poi, in pieno recupero, ecco il pareggio delle neroverdi, maturato grazie alla buona concatenazione tra Dhont e De Rita, quest’ultimo lesta a battere Baldi.

Occasioni da una parte e dall’altra all’extra time, ma alla fine la spunta il Sassuolo con una sgroppata di Clelland sulla fascia sinistra. La giocatrice penetra in area di rigore, prova una finta e calcia di sinistro intercettando Milinkovic, la cui deviazione provoca un autogol.

Vince e convince la Fiorentina, artefice di una prova ottima contro un Milan scarico. Iniziano già fortissimo le ragazze di Mister De La Fuente, pericolosissime al 28’ con un palo colpito in pieno da Bonfantini dopo aver recuperato un pallone perso goffamente da Stokic. Il legno sarà il preludio dell’1-0 viola, segnato per merito di una papera dell’estremo difensore Giuliani, colpevole di aver sbagliato l’intervento buttando la sfera nella propria rete.

Le toscane stavolta non si fermano, continuano a macinare gioco e si rendono pericolose mettendo in seria difficoltà il Milan. Al 57′ una sfortunata Bonfantini si ferma ancora ad un passo dal goal prendendo la traversa, complice anche una parata di Giuliani che si riscatta dall’errore precedente. Dopo una grande occasione a tinte rossonere arriva il raddoppio della Fiorentina con un calcio di rigore trasmorfato da Severini. Domani, mercoledì 29 gennaio, si disputerà la sfida tra Roma e Napoli.