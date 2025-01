Calcio femminile, Elena Linari regala la semifinale di Coppa Italia alla Roma: 2-2 contro il Napoli

Calato il sipario al “Tre Fontane” per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di calcio femminile tra Roma e Napoli. All’andata le giallorosse si erano imposte 1-0 in trasferta e quindi partivano con un piccolo vantaggio rispetto alle partenopee. Gol che alla fine della fiera ha fatto una grande differenza nell’ambito della qualificazione alla semifinale.

Partita, infatti, che è terminata sul punteggio di 2-2 e in cui la formazione di Alessandro Spugna ha rischiato in maniera importante contro la compagine, che ha saputo mettere in difficoltà molto più delle previsioni le campionesse d’Italia. Nel primo tempo, le padrone di casa vanno vicine al vantaggio, in particolare, in due circostanze: al 22′ e al 26′ Troelsgaard e Giacinti non trovano la via della rete, impattando in entrambe le circostanze la traversa della porta di Beretta.

Nella ripresa la grande mole di gioco proposta dalle ragazze di Spugna viene premiata al 63′: pallone in profondità di Troelsgaard per Glionna, che dall’out sinistro si produce in un’azione personale e non dà scampo al portiere vesuviano, complice anche una deviazione di Lundorf. Le giallorosse, però, vengono gelate dal pari quasi immediato del Napoli: al 66′ Cissoko e Linari si lasciano sorprendere dall’inserimento di Andrup che supera Ceasar. Girandola di cambi e succede di tutto negli ultimi minuti.

Al 90′ c’è il vantaggio delle ospiti: angolo di Banusic e Sciabica colpisce completamente indisturbata. Ci sono 5′ di recupero e proprio negli ultimi secondi di partita Linari, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa e regala il gol qualificazione alla Roma. Sul cammino delle capitoline, dunque, nel penultimo atto ci sarà il Sassuolo.