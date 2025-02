Calcio femminile, Andrea Soncin: “Italia concentrata sul presente, c’è adrenalina verso gli Europei”

La Nazionale italiana di calcio femminile è pronta a scendere in campo per un doppio appuntamento casalingo ravvicinato valevole per le prime due giornate del gruppo 4 di Lega A della UEFA Nations League 2025. Le Azzurre ospiteranno il Galles a Monza il 21 febbraio e successivamente la Danimarca a La Spezia il 25 febbraio, quando mancano meno di cinque mesi alla fase finale degli Europei.

“Se sento già la pressione del campionato Europeo? La definirei più adrenalina. Questa passione che proviamo e viviamo ci accende di adrenalina in vista dei prossimi confronti, ma siamo totalmente concentrati sul presente perché quello che accadrà a luglio sarà determinato da quanto fatto in questo periodo. Dobbiamo cercare di migliorarci, sia nei club che in questi raduni, per arrivare preparate all’Europeo“, dichiara Andrea Soncin in conferenza stampa.

“Ripartiamo dopo due mesi e mezzo e si respira gioia nell’iniziare questa nuova parte del nostro percorso. La passione ci deve portare a una crescita giornaliera e le calciatrici ne sono consapevoli: stanno facendo grandi cose con i club con cui stiamo collaborando in maniera sempre più proficua. Siamo totalmente concentrate sulla gara di Monza contro il Galles e non guardiamo oltre“, prosegue il CT azzurro.

Sul prossimo avversario, il Galles: “Una squadra moderna che fa della fisicità e dell’aggressività le proprie armi principali. Ha giocatrici che militano negli Stati Uniti e nei top campionati europei, e ha fatto un grande cammino nelle qualificazioni. Ma siamo concentrate su quello che facciamo noi, sul dominio del gioco, su possesso, aggressività e gioco verticale“.

“Le 29 ragazze presenti oggi sono quelle che riteniamo più funzionali alle due partite che dovremo affrontare e sono anche quelle che stanno facendo meglio in campionato. Le convocazioni per l’Europeo verranno fatte il 25 giugno e da qui a quella data ne abbiamo di tempo davanti. Lavorando in sinergia con l’Under 23, possiamo monitorare tutte le ragazze in vista dell’Europeo: abbiamo un gruppo molto allargato che in questi mesi sarà valutato attentamente“, aggiunge Soncin.