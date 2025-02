Brignone-Gut, è scontro diretto totale nel gigante di Sestriere: distacco risicato e tanti punti in palio

Federica Brignone svetta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino con 170 lunghezze di vantaggio nei confronti di Lara Gut-Behrami. L’azzurra ha operato un micidiale allungo dopo la vittoria ottenuta nel primo gigante su Sestriere, visto che la svizzera è uscita dal tracciato durante la manche d’apertura: la fuoriclasse valdostana ha portato a casa 100 punti mortiferi, mentre l’elvetica ha marcato il primo zero di questa annata agonistica e si è così creato un solco importante in graduatoria.

Il secondo gigante nella località piemontese avrà un peso enorme nella lotta per la Sfera di Cristallo. Dopo la prima manche le due atlete sono distanziate da appena sei centesimi: Gut-Behrami è seconda a sei centesimi dalla neozelandese Alice Robinson, Brignone è quarta a 12 centesimi dall’oceanica. Tra le due atlete si è inserita la sorprendente canadese Britt Richardson, scesa con il pettorale numero 21 e inseritasi in terza posizione a sette centesimi dalla vetta.

Attenzione anche alle più immediate inseguitrici: la svedese Sara Hector è quinta a 0.39, seguita dall’austriaca Julia Scheib a 0.55, dalla svizzera Camille Rast a 0.56, dalla canadese Valerie Grenier a 0.57, dalla croata Zrinka Ljutic a 0.58. La seconda manche inizierà alle ore 14.00: Brignone scatterà alle ore 14.44 (salvo ritardi), quattro minuti più tardi toccherà a Gut-Behrami. Sarà uno scontro diretto totale non soltanto per il podio di questa gara, ma soprattutto per la Coppa del Mondo.

Ricordiamo la distribuzione dei punti: 100 alla vincitrice, 80 alla seconda, 60 alla terza, 50 alla quarta, 45 alla quinta, 40 alla sesta, 36 alla settima, 32 all’ottava, 29 alla nona, 26 alla decima, 24 all’undicesima, 22 alla dodicesima, 20 alla tredicesima, 18 alla quattordicesima, 16 alla quindicesima, poi si scala di punto in punto fino al trentesimo posto. L‘esito del secondo gigante di Sestriere avrà un peso specifico enorme nel confronto per la Sfera di Cristallo.

Brignone e Gut-Behrami non prenderanno parte allo slalom che domani chiuderà il lungo fine settimana a Sestriere e si daranno nuovamente appuntamento per il prossimo weekend (28 febbraio-2 marzo) a Kvitfjell (Norvegia), dove sono in programma due discese libere e un superG. Sarà sfida totale all’insegna della velocità prima della grande volata finale: gigante e slalom ad Are (Svezia, 8-9 marzo); discesa libera e superG a La Thuile (Italia, 14-15 marzo, si aggiungerà una gara di recupero ma in specialità ancora da comunicare); le finali di Sun Valley (USA, 20-27 marzo, con una gara per ciascuna disciplina).