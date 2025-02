Quando parte Federica Brignone nella seconda manche a Sestriere: orario esatto, distacco, tv

Federica Brignone ha timbrato il quarto tempo nella prima manche del gigante di Sestriere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fresca Campionessa del Mondo di specialità si era presentata al cancelletto di partenza dopo la vittoria ottenuta ieri tra le porte larghe sulla neve piemontese e insegue il bis di lusso sulla pista intitolata a Giovanni Agnelli, tra l’altro dopo aver dovuto fare i conti con l’influenza nell’ultima settimana e non essersi potuta allenare.

La fuoriclasse valdostana ha chiuso con un ritardo di 12 centesimi dalla neozelandese Alice Robinson, di sei centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami e cinque centesimi dalla sorprendente canadese Britt Richardson. La nostra portacolori ha un margine di 27 centesimi sulla svedese Sara Hector, di 43 centesimi sull’austriaca Julia Scheib, 0.44 sulla svizzera Camille Rast, 0.45 sulla canadese Valerie Granier e 0.47 sulla croata Zrinka Ljutic.

Federica Brignone sarà dunque impegnata in una serrata sfida con Robinson come già accaduto ieri, ma sarà soprattutto il duello con Gut-Behrami ad avere un peso enorme: l’azzurra ha 170 punti di vantaggio sull’elvetica in classifica generale e cercherà di arrivare davanti alla sua rivale per allungare ulteriormente in testa alla graduatoria. Siamo a un momento chiave della lotta per la Sfera di Cristallo, anche perché dopo la prova odierna sono in programma due discese libere e un superG a Kvitfjell.

La seconda manche inizierà alle ore 14.00, ma a che ora esatta partirà Federica Brignone nella seconda manche del gigante a Sestriere? Le atlete tra il 30mo e il 16mo posto partiranno a intervalli di 1’30”, le sciatrici tra il 15mo e il nono posto scatteranno separate da 1’45”, quelle che si trovano tra l’ottava e la prima posizione si presenteranno al cancelletto distanziate di due minuti. Prevista una pausa di 2’15” dopo la 15ma e la 22ma a scendere. Federica Brignone partirà per quartultima e dunque scatterà alle ore 14.44, salvo interruzioni per infortuni, incidenti, problemi meteo e causa di altra natura.

A CHE ORA PARTE FEDERICA BRIGNONE NELLA SECONDA MANCHE DI SESTRIERE

CALENDARIO SECONDA MANCHE GIGANTE SESTRIERE

Sabato 22 febbraio

Ore 14.00 Gigante femminile a Sestriere, seconda manche – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

PROGRAMMA GIGANTE SESTRIERE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.