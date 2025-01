Stagione finita per Lisa Vittozzi: “Il vero obiettivo sono le Olimpiadi”

Appuntamento per la prossima stagione. Lisa Vittozzi non competerà nel massimo circuito internazionale del biathlon negli appuntamenti di quest’annata. La campionessa azzurra ha deciso di non rischiare ulteriormente per essere al top in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Vittozzi era stata costretta a saltare le prime tappe di Coppa del Mondo per via di un problema alla schiena, frutto di un incidente nella preparazione.

Lisa ha cercato di recuperare in vista delle tappe di gennaio del nuovo anno, come Oberhof e Ruhpolding (Germania), ma alla fine della fiera c’è stata la decisione di voler procedere per gradi e non forzare i tempi, in considerazione della scadenza a Cinque Cerchi.

“Mi ero presentata al via di questa stagione con l’entusiasmo e la voglia di essere ancora protagonista ai massimi livelli. Purtroppo il problema accusato in un momento delicato della preparazione mi ha costretto a fermarmi e quando ho ricominciato ad allenarmi con maggiore intensità, il mio fisico non riusciva a reggere i carichi di lavoro, seppure minori, che i tecnici avevano preparato“, le parole dell’azzurra sul sito della FISI.

“Perciò abbiamo deciso di non forzare il rientro per evitare altri rischi e non compromettere i prossimi mesi di allenamenti, spostando il nostro obiettivo sulle gare di Milano-Cortina 2026, che rappresentano il vero focus di questo quadriennio“, ha concluso la vincitrice della classifica generale di Coppa del Mondo della stagione scorso, oro ai Mondiali di Nove Mesto nell’individuale e con tre medaglie d’argento nella pursuit, nella mass start e nella staffetta singola mista.