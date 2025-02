Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. Le sorelle Öberg prossime a un traguardo inedito? Tutto dipende dalla “streghetta” Elvira!

Cassandra Peterson è un personaggio televisivo statunitense che, negli anni ’70 e ’80 assurse a grande popolarità oltreoceano. Teneva una rubrica dedicata ai film horror su una televisione di Los Angeles, ma il suo aspetto gotico/dark e la sua capacità di affabulare gli spettatori con una vena d’ironia pur trattando un tema spaventoso, ne fecero una figura di culto.

Il suo alter ego catodico – denominato Elvira, Mistress of the Dark – venne parodiato nei Simpsons e il suo personaggio fu anche protagonista di un film che in Italia abbiamo conosciuto come “Una strega chiamata Elvira”, senza tuttavia apprezzarne appieno il contesto. Ebbene, con Cassandra Peterson e la sua dramatis persona, Elvira Öberg ha in comune solo il nome di battesimo.

Cionondimeno, la quasi ventiseienne svedese potrebbe realizzare una magia durante gli imminenti Mondiali di Lenzerheide 2025. Se dovesse vincere una gara individuale, consentirebbe alla sua famiglia di diventare la prima della storia ad avere due sorelle nel ruolo di Campionesse del Mondo.

Hanna i suoi 3 titoli iridati li ha già messi da parte. Viceversa, Elvira non è neppure ancora salita sul podio! D’accordo, due argenti olimpici non si buttano via, ma se si parla di Mondiali sta a zero assoluto. Incredibile, se si pensa che è l’unica donna ad aver tagliato il traguardo dei 20 top-three in competizioni di primo livello (anzi, ormai siamo vicini ai 30) senza essersi mai issata sul piedistallo iridato!

Prima o poi, una così, una medaglia deve vincerla! Quantomeno “per saturazione”. È sempre lì al vertice, arriverà sul podio, magari solo per forza d’inerzia! Se poi quella medaglia dovesse essere d’oro, allora bisognerà fare i complimenti alla famiglia intera (genitori compresi), perché ci troveremmo di fronte a qualcosa di inedito.

Certo, la dinamica di avere due fratelli Campioni del Mondo si è già vista in campo maschile. Anzi, Tarjei e Johannes Bø sono sulla bocca di tutti. Due ragazze, però, mancano all’appello. C’è stato anche il caso trasversale ai due sessi (e a due sport). Tuttavia, Tora e Lars Berger resteranno qualcosa di unico…