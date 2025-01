Biathlon, “in Doro we trust!”. Arriva il mese cruciale per Wierer, tra Anterselva e Lenzerheide pronta a lasciare il segno

La stagione 2024-25 di Dorothea Wierer sarà sostanzialmente concentrata nell’arco di poche settimane e in due località. Anterselva, dove si gareggerà nei prossimi giorni, e Lenzerheide, palcoscenico inedito per i Mondiali che andranno in scena dal 12 al 23 febbraio. Il resto, francamente, è stato e sarà contorno. Inizia, dunque, il mese cruciale per la veterana altoatesina.

Qualcuno aveva avanzato perplessità relative alla sua competitività, fugate tuttavia da quanto accaduto nella mass start di Ruhpolding. Non stiamo ammirando la miglior versione della trentaquattrenne sudtirolese, cionondimeno il quarto posto conseguito nella partenza in linea sulle nevi bavaresi dimostra come la navigata biathleta azzurra possa ancora dire la propria, in barba a chi già ne stava recitando il de profundis agonistico.

“In Doro we trust” dovrebbe essere inciso nella mente di chiunque sia veramente competente in tema di biathlon. Perché Wierer, tornata unico astro nel firmamento del movimento femminile in seguito all’eclisse di cui è stata vittima Lisa Vittozzi, ha già dimostrato di saper tirare fuori gli attributi anche e soprattutto nei momenti in cui la pressione era massima.

Nell’avvenire della veterana tricolore, ci sono ancora tante gare nella prediletta Anterselva. Due quest’anno e verosimilmente quattro ai Giochi olimpici del 2026. Sei opportunità per issarsi (almeno) a quota sei successi sulle piste dove è agonisticamente cresciuta, apparigliando così Andrea Henkel nel ruolo di atleta più vincente nella rinomata località italiana, quella dove si è disputato il maggior numero di competizioni di primo livello nella storia.

Anche proporsi sul podio sarebbe significativo, perché Dorothea ne assomma già 9. Acciuffare la proverbiale doppia cifra rappresenterebbe un risultato notevole e lodevole per chi ha saputo cambiare la dimensione del biathlon in Italia, ampliandone gli orizzonti, oltre ad assurgere alla parte di stella internazionale.

Non è utopia immaginare una Wierer vincente, o quantomeno da podio, ad Antholz in questo 2025. Il settore maschile – e con esso l’intero movimento – è stato rinvigorito dall’improvvisa (ma non inaspettata) vittoria di Tommaso Giacomel a Ruhpolding. Chissà che anche l’altra metà del cielo, dove da un decennio abbondante splende una “gigante azzurra”, non possa essere illuminato da una luce analoga nell’appuntamento immediatamente successivo a quello bavarese. “In Doro we trust”, appunto.