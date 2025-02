Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. ‘Identikit’ Single Mixed. Italia a medaglia 3 volte in 5 edizioni!

Il 20 febbraio andrà in scena la più giovane delle competizioni inserite nel programma dei Mondiali di biathlon. Parlamo della Single Mixed, ultima nata tra i format di gara e ancora orfana del marchio olimpico.

La competizione a coppie miste è stata concepita all’inizio del XXI secolo in Germania a uso e consumo delle esibizioni. Cionondimeno, alla luce del successo guadagnato dalle kermesse in terra teutonica, l’Ibu ha deciso di sviluppare il concetto e di conferirgli valenza ufficiale. Inserita nel calendario di Coppa del Mondo nel 2015, la single mixed ha fatto il proprio ingresso nel programma dei Mondiali a partire dal 2019. Non ha però ancora ottenuto riconoscimeno a Cinque cerchi. Nel giugno 2022, il Cio ha respinto la domanda presentata dall’Ibu relativamente all’aggiunta della gara al programma di Milano-Cortina 2026. Dunque, per il momento, ci si deve accontentare dei Mondiali.

Quello del 2025 sarà il VI titolo iridato a essere assegnato nella storia. Va rimarcato come l’ordine delle frazioni sarà donna-uomo-donna-uomo, come avvenuto nel 2019, 2020 e 2023. Invece nel 2021 e 2024 la sequenza fu uomo-donna-uomo-donna.

MONDIALI BIATHLON 2025

IDENTIKIT SINGLE MIXED

NAZIONE PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

NORVEGIA – 3 titoli

2019, 2020, 2023

ALBO D’ORO COMPLETO

2019 – NORVEGIA, Italia, Svezia

2020 – NORVEGIA, Germania, Francia

2021 – FRANCIA, Norvegia, Svezia

2023 – NORVEGIA, Austria, Italia

2024 – FRANCIA, Italia, Norvegia

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

5 (3-1-1) – NORVEGIA

3 (2-0-1) – FRANCIA

3 (0-2-1) – ITALIA

2 (0-0-2) – SVEZIA

1 (0-1-0) – GERMANIA

1 (0-1-0) – AUSTRIA

ITALIA, TUTTE LE MEDAGLIE

Argenti (1)

Östersund 2019 – (Wierer/Hofer)

Nove Mesto 2024 – (Giacomel/Vittozzi)

Bronzi (1)

Oberhof 2023 – (Vittozzi/Giacomel)

SINGLE MIXED, INVERNO 2024-25

TUTTI I PODI

Kontiolahti

1. SVEZIA (Halvarsson/Samuelsson)

2. FRANCIA (Simon/Fillon Maillet)

3. GERMANIA (Voigt/Strelow)

Oberhof

1. FINLANDIA (Minkkinen/Seppälä)

2. FRANCIA (Fillon Maillet/Botet)

3. GERMANIA (Strelow/Grotian)

TUTTI I PIAZZAMENTI DELL’ITALIA 2024-25

Kontiolahti – 17° posto (Comola/Hofer)

Oberhof – 16° posto (Braunhofer/Scattolo I.)

Nota bene: Nessuna delle due single mixed disputate nella stagione in corso fa veramente in testo. Entrambe sono andate in scena lo stesso giorno di una staffetta, obbligando le varie nazioni a effettuare scelte di campo. Situazione che non si verificherà ai Mondiali, poiché le due prove non sono previste nella stessa giornata. Inoltre, a Oberhof hanno aperto i maschi e chiuso le donne.