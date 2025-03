Combinata nordica, a Oslo l’ultima recita di Riiber sulle nevi natie in Coppa del Mondo

La penultima tappa della Coppa del Mondo maschile 2024-25 di combinata nordica si disputerà a Holmenkollen. Archiviati i Mondiali di Trondheim, si resta comunque in Norvegia, affrontando uno degli appuntamenti più prestigiosi in assoluto. Il 15 e 16 marzo si gareggerà in uno dei templi della disciplina.

Due le competizioni in programma, in altrettanti format differenti. Sabato assisteremo alla Gundersen (quindi i distacchi nello sci di fondo saranno aderenti a quelli generati dal trampolino), mentre domenica ammireremo una Compact (le differenze di partenza sugli sci stretti verranno determinate in maniera forfettaria sulla base delle posizioni acquisite nel salto).

Vedremo quale sarà l’incidenza del meteo. Generalmente, al mattino, ci sono meno problemi di quanti non se ne verifichino al pomeriggio. I combinatisti saltano sovente in condizioni migliori di quanto non capiti ai saltatori, ma qui ogni anno fa storia a sè. Anzi, ogni giorno. Siamo sul mare, i cambiamenti possono essere repentini.

Località: Holmenkollen (Norvegia)

Dimensioni trampolino: HS134 (Large Hill)

Prima apparizione: febbraio 1930 (Mondiali)

Ingresso nel calendario: marzo 1984

Ultima apparizione: marzo 2024

Gare ospitate: 36

Eventi di rilievo ospitati:

Giochi olimpici 1952

Mondiali 1930, 1966, 1982, 2011

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2015 (GU/15) – Akito WATABE (JPN)

2016 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2017 (LH/10) – Akito WATABE (JPN)

2018 (LH/10) – Akito WATABE (JPN)

2019 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2020 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2024 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2024 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

9 – RIIBER Jarl Magnus [NOR] (9-0-0)

6 – WATABE Akito [JPN] (4-2-0)

4 – LAMPARTER Johannes [AUT] (0-3-1)

3 – RYDZEK Johannes [GER] (1-2-0)

2 – HEROLA Ilkka [FIN] (0-1-1)

2 – SEIDL Mario [AUT] (0-1-1)

2 – SCHMID Julian [GER] (0-1-1)

2 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (0-0-2)

1 – GEIGER Vinzenz [GER] (0-1-0)

1 – WATABE Yoshito [JPN] (0-0-1)

1 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-0-1)

1 – BJØRNSTAD Espen [NOR] (0-0-1)

1 – ILVES Kristjan [EST] (0-0-1)

1 – RETTENEGGER Stefan [AUT] (0-0-1)

NAZIONI, PODI E VITTORIE

61 (27-15-19) – NORVEGIA

38 (10-14-14) – GERMANIA [All-Inclusive]

26 (5-11-10) – AUSTRIA

20 (3-12-5) – FINLANDIA

15 (6-4-5) – GIAPPONE

7 (4-2-1) – FRANCIA

3 (2-0-1) – USA

2 (0-0-2) – SVIZZERA

1 (1-0-0) – URSS

1 (0-0-1) – ITALIA

1 (0-0-1) – ESTONIA

ITALIA, I MIGLIORI CINQUE RISULTATI

3° posto – PITTIN Alessandro – NH/10km del 08/03/2014

3° posto – PITTIN Alessandro – LH/15km del 15/03/2015

8° posto – CECON Andrea – LH/15 km del 15/01/1994

8° posto – RUNGGALDIER Lukas – LH/10km del 02/03/2011

9° posto – BAUER Armin – NH/10km del 08/03/2014