Biathlon, IBU Cup Val Ridanna 2025: Nicola Romanin 18° e Linda Zingerle 22ma nelle sprint

Si è aperta la tappa dell’IBU Cup 2024-2025 di biathlon in programma in Val Ridanna (Bolzano): nella prima giornata di gare spazio alle sprint, nelle quali i migliori azzurri sono stati Nicola Romanin, 18° nella 10 km maschile, e Linda Zingerle, 22ma nella 7.5 km femminile.

La 10 km sprint maschile è andata al tedesco David Zobel (10/10 al tiro), vittorioso con il crono di 23’43″8, con il quale ha beffato il norvegese Sivert Guttorm Bakken (due errori complessivi), secondo a 2″9, e lo statunitense Paul Schommer (un bersaglio mancato a terra), terzo a 5″0.

In casa Italia il migliore è stato Nicola Romanin (due errori al poligono), 18° a 1’15″2, ma sono andati a punti anche Iacopo Leonesio (un errore nella prima serie), 22° a 1’30″1, David Zingerle (un bersaglio mancato a terra), 28° a 1’36″4, e Patrick Braunhofer (quattro errori complessivi), 35° a 1’50″2. E’ rimasto fuori dalla top 40, ma si è qualificato per la pursuit di venerdì anche Nicolò Giraudo (tre bersagli mancati), 50° a 2’26″0, mentre non ce l’ha fatta a rientrare tra i primi 60 Michele Molinari (tre errori a terra), 69° a 3’19″4.

Nella 7.5 km sprint femminile si è registrata la doppietta della squadra transalpina, che ha piazzato Voldiya Galmace Paulin (10/10 al poligono) al primo posto col crono di 20’11″3, e Paula Botet (un errore a terra) alla piazza d’onore a 16″3. Gradino più basso del podio per la norvegese Marthe Krakstad Johansen (10/10 al tiro), terza a 36″4.

Tra le azzurre la migliore è stata Linda Zingerle (due errori totali), 22ma a 1’45″4, ma sono rientrate in top 40 anche Rebecca Passler (tre bersagli mancati), 26ma a 1’51″0, Sara Scattolo (1 errore in piedi), 30ma a 2’01″4, ed Astrid Plosch (perfetta al tiro), 35ma a 2’17″4, infine si è qualificata per l’inseguimento anche Beatrice Trabucchi (due bersagli mancati), 55ma a 2’54″8.