Biathlon, IBU Cup 2025: Rebecca Passler sale sul podio nella mass start 60 della Val Ridanna!

Si chiude con un podio dell’Italia la tappa dell’IBU Cup 2024-2025 di biathlon andata in scena in Val Ridanna, in provincia di Bolzano: l’altoatesina Rebecca Passler ha centrato il terzo posto nella 12 km mass start 60 vinta dalla francese Sophie Chauveau.

In realtà arriva una doppietta transalpina, con Sophie Chauveau, con due errori nella prima serie, vittoriosa con il crono di 33’47″1, davanti alla connazionale Camille Bened, con un bersaglio mancato all’ultimo poligono, seconda a 8″6, mentre completa il podio la 23enne di Anterselva, con 19/20 al tiro, terza a 18″6.

Più indietro le altre italiane: Sara Scattolo, con due bersagli mancati, si classifica 23ma a 2’07″9, mentre Linda Zingerle, con cinque errori al poligono, termina 26ma a 2’17″9. Fa 20/20 al tiro Beatrice Trabucchi, la quale giunge 32ma a 2’52″8, infine Astrid Plosch, con due errori, si piazza 35ma a 3’09″1.