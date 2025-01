Biathlon, Rebecca Passler terza nella sprint di IBU Cup ad Arber. Sesto Daniele Cappellari

Ad Arber, in Germania, si apre la quarta tappa dell’IBU Cup 2024-2025 di biathlon: nelle sprint odierne in casa Italia si registra il podio di Rebecca Passler, terza nella 7.5 km femminile, mentre Daniele Cappellari, sesto, è il miglior azzurro nella 10 km maschile.

Nella 7.5 km sprint femminile Rebecca Passler si classifica terza alle spalle di due transalpine: vince Amandine Mengin, che non commette errori al tiro e chiude in 21’32″4, battendo la connazionale Sophie Chaveau, la quale manca un bersaglio a terra, di 3″7.

Gradino più basso del podio, come detto, per Rebecca Passler, anch’ella perfetta al poligono: l’altoatesina accusa un distacco al traguardo di 22″5. Più indietro Beatrice Trabucchi (1 errore a terra), 17ma a 1’39″0, Birgit Schoelzhorn (1 bersaglio mancato nella prima serie), 23ma a 2’03″0, e Linda Zingerle (3 errori complessivi), 55ma a 3’41″1.

Nella 10 km sprint maschile, invece, arriva la cinquina norvegese, con il podio composto da Johannes Dale-Skjevdal, primo nonostante due errori in piedi, in 25’19″8, davanti ai connazionali Sigurd Bakken, secondo con 10/10 al tiro, a 15″2, e Sverre Aspenes, terzo con due bersagli mancati nella seconda serie, a 23″9.

Il primo dei non norvegesi al traguardo è l’azzurro Daniele Cappellari, che commette un errore a terra e si classifica sesto a 1’17″4. In top ten anche Nicolò Giraudo, con un bersaglio mancato in piedi, decimo a 1’25″1. Poco più indietro Christoph Pircher (1 errore nella prima serie), 13° a 1’44″1, Nicolò Betemps (8/10 al tiro), 16° a 1’45″5, e Nicola Romanin (2 bersagli mancati in piedi), 21° a 1’56″1, mentre si classifica 59° Iacopo Leonesio (3 errori in piedi), con un distacco di 3’47″1.