Biathlon, i Mondiali al femminile saranno un duello concettuale. Trasversale a nazioni e addirittura famiglie!

Sarà una sfida concettuale, quella che caratterizzerà il settore femminile dei Mondiali di biathlon 2025. Da un lato ci saranno le atlete che nella stagione corrente non hanno inciso quanto avrebbero voluto, ma hanno ricco blasone. Loro cercheranno di riaffermare il proprio status, scontrandosi con coloro che stanno recitando la parte delle leonesse, senza tuttavia avere palmares aureo nei grandi eventi. Queste ultime, viceversa, a Lenzerheide ambiranno alla consacrazione.

È un duello trasversale, quello appena esposto. Si andrà oltre i passaporti e addirittura i legami di parentela! Biathlete abituate a condividere le stanze d’hotel, o finanche la camera da letto durante l’infanzia, si ritroveranno su fronti opposti. Almeno idealmente, perché per fortuna si parla di disimpegnate dinamiche sportive e non di affari tremendamente seri come i conflitti.

Però è curioso notare come nel primo gruppo troveremo le varie Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon, Hanna Öberg, Dorothea Wierer e Lisa Theresa Hauser. Nel drappello opposto invece avremo Franziska Preuß, Lou Jeanmonnot, Elvira Öberg e tante giovani rampanti (capitanate da Selina Grotian, Jeanne Richard e Oceane Michelon). Un gran bel rimescolamento di ruoli, almeno se la si vuole vedere da quest’inedito punto di vista.

Infine ci saranno le “senza grado”, quelle che non appartengono né all’uno né all’altro gruppo. Occhio alle svizzere, perché Amy Baserga e Lena Häcki-Gross non devono essere sottovalutate in un appuntamento casalingo, su neve e piste che conoscono a menadito. C’è poi chi sta vivendo la stagione migliore della carriera e si trova di fronte alla proverbiale “occasione della vita”, come la finlandese Suvi Minkkinen.

Infine, mai dimenticarsi di una “puledra pazza” quale Anamarija Lampic. Lenzerheide è impianto dove, negli ultimi anni, le percentuali sono state alte per tutti. Se l’ex fondista non sbagliasse (o contenesse al minimo i suoi errori, soprattutto nella sprint), potremmo trovarci a raccontare una storia da film. Magari già entro la fine della settimana corrente.