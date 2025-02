Ben Shelton e Casper Ruud approdano agli ottavi di finale a Dallas. Avanza Tommy Paul

Calato il sipario sulla giornata di incontri nell’ATP500 di Dallas (USA). Sul veloce indoor in Texas, i tennisti degli States hanno cercato di tenere alto il vessillo. Ben Shelton e Tommy Paul hanno risposto presente in questo senso. Il mancino americano (n.13 del ranking), reduce dalla semifinale persa agli Australian Open 2025 contro Jannik Sinner, si è imposto piuttosto facilmente contro l’australiano Aleksandar Vukic (n.66 ATP) per 6-3 6-3 in 64′ di gioco.

Un match dominato dallo statunitense, che negli ottavi di finale attende il vincente della sfida tra lo spagnolo Jaume Munar e il cinese Bu. Dal canto suo, Paul (n.9 del mondo) ha dovuto faticare non poco per piegare il connazionale Jenson Brooksby (n.1093 ATP, wild card), visto il punteggio di 6-7 (6) 6-3 6-4 in 2 ore e 41 minuti di gioco. Il californiano negli ottavi dovrà giocare un altro derby contro il giovane Ethan Quinn, proveniente dalle qualificazioni.

Niente da fare, invece, per l’altro americano Alex Michelsen (n.36 del ranking), che ha dovuto alzare bandiera bianca contro il britannico Cameron Norrie (n.63 del mondo): 3-6 7-6 (1) 6-1 il punteggio in favore del tennista del Regno Unito. Norrie, quindi, sfiderà nel prossimo round il vincente della partita tra l’altissimo Reilly Opelka (wild card) e il kazako Alexander Shevchenko.

A conclusione, è arrivata la vittoria del n.5 del mondo Casper Ruud, a segno contro il lucky-loser australiano James Duckworth (n.86 del mondo), subentrato a Marcos Giron, con lo score di 7-5 4-6 6-2. Lo scandinavo attende il vincente del match tra l’americano Michael Mmoh (qualificato) e lo spagnolo Roberto Carballes Baena.