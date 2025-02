Bellucci-Tsitsipas oggi in tv, ATP Rotterdam 2025: orario, programma, streaming

Dopo una giornata di riposo, Mattia Bellucci torna in campo oggi pomeriggio per sfidare Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam 2025. Un match sulla carta difficile ma non impossibile per l’azzurro, proveniente dalle qualificazioni e capace di sconfiggere agli ottavi il n.2 del seeding e n.7 al mondo Daniil Medvedev per 6-3 al terzo set.

Il mancino lombardo classe 2001, già certo di entrare lunedì prossimo nella top80 del ranking ATP, potrà giocare la partita odierna senza pressione e con la consapevolezza di aver disputato in ogni caso un torneo fantastico. Ripetere l’impresa di due giorni fa si preannuncia oltremodo complicato, ma il greco ex finalista Slam e attuale n.12 al mondo non sta attraversando di certo la miglior fase della carriera e potrebbe concedere qualcosa rendendo la contesa più equilibrata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bellucci-Tsitsipas, valevole come quarto di finale dell’ATP Rotterdam 2025. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BELLUCCI-TSITSIPAS ROTTERDAM 2025

Venerdì 7 febbraio

Centre Court – Inizio alle ore 11.00

M. Arevalo/M. Pavic (1) vs H. Nys/E. Roger-Vasselin

A seguire, non prima delle ore 13.00

D. Altmaier vs A. De Minaur (3)

A seguire, non prima delle ore 14.30

S. Tsitsipas (6) vs M. Bellucci (Q)

PROGRAMMA BELLUCCI-TSITSIPAS ROTTERDAM 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.