Bellucci-De Minaur, ATP Rotterdam 2025: orario semifinale, tv, streaming

Mattia Bellucci affronterà Alex de Minaur nella semifinale del torneo ATP 500 di Rotterdam. L’appuntamento è per sabato 8 febbraio alle ore 15.00: il tennista italiano, proveniente dalle qualificazioni e reduce dai mirabolanti successi ottenuti contro il russo Daniil Medvedev (numero 7 del ranking ATP) e il greco Stefanos Tsitsipas (numero 11 del mondo), incrocerà il solido australiano (numero 8 del circuito internazionale).

Un altro top-10 per il 23enne, che non vuole smettere di sognare sul cemento della località olandese e che spera di raggiungere l’atto conclusivo, dove potrebbe trovarsi di fronte il colosso Carlos Alcaraz. Il nostro portacolori si sta rendendo di un’autentica cavalcata e ha scalato ben 24 posizioni nella classifica mondiale, issandosi al 68mo posto nel ranking ATP e con il chiaro obiettivo di andare a bussare alla top-50.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori, gli italiani conoscono ben de Minaur perché è uno degli avversari più affrontati da Jannik Sinner, che ha sempre travolto il malcapitato oceanico (l’ultima volta ai quarti di finale dei recenti Australian Open), ma con altri italiani si è spesso distinto e ha avuto anche delle soddisfazioni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bellucci-de Minaur, semifinale del torneo ATP 500 di Rotterdam. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BELLUCCI-DE MINAUR, SEMIFINALE ATP ROTTERDAM

Sabato 8 febbraio

Ore 15.00 Semifinale ATP 500 Rotterdam: Mattia Bellucci vs Alex de Minaur – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA BELLUCCI-DE MINAUR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.