Basket, Reggio Emilia vince ai supplementari sull’Aliaga Petkimspor e resta in corsa in Champions League

Si è appena conclusa all’Aliaga Belediyesi Enka Arena di Aliaga la sfida valevole per il secondo turno della seconda fase della Basketball Champions League e in campo sono scese l’Aliaga Petkimspor e l’Unahotels Reggio Emilia. Entrambe sconfitte all’esordio, per turchi ed emiliani quello di oggi era un vero e proprio spareggio per restare in corsa per i quarti di finale, con un ko che era quasi un’eliminazione.

Primo quarto giocato per lunga parta sul filo dell’equilibrio, con i padroni di casa che partono forti, ma Reggio Emilia risponde subito. Gli ospiti passano avanti, poi però un parziale riporta i turchi in vantaggio. L’Aliaga Petkimspor prova l’allungo prima della prima pausa del match, tocca il +9, ma allo scadere la tripla di Smith rimette la Reggiana in partita sul 25-19.

Reggio Emilia che, dunque, è costretta a inseguire e che fatica a ricucire il gap. Anzi, dopo 3 minuti della seconda frazione di gioco il canestro di Breein Tyree segna il +10 e massimo vantaggio per i padroni di casa. Prova a restare aggrappata al match la squadra di Priftis, che nel finale limita i danni e si va al riposo con l’Aliaga avanti 42-35.

Cambia completamente lo spartito a inizio ripresa, con Reggio Emilia che piazza un parziale di 8-0 e ribalta il risultato. Ora si lotta punto a punto, con la squadra turca obbligata a inseguire e a ricucire il gap. Una tripla di Sasha Grant vale il +5, massimo vantaggio ospite, anche se l’Aliaga Petkimspor risponde e si va all’ultimo stop con l’Unahotels avanti 59-62.

Parte di nuovo bene Reggio Emilia a inizio ultimo quarto e il canestro di Mouhamed Faye firma il +7 a 8’ dalla fine. Ancora una volta, però, la squadra di casa reagisce e dopo un lungo inseguimento, a poco più di 2’ dalla fine, trova il pareggio dalla lunetta. Paga l’indisciplina la squadra ospite, che subisce un parziale di 6-0 dalla lunetta, ma a 1’10” dalla sirena Jamar Smith trova il nuovo pareggio. Ancora un fallo degli emiliani e turchi che tornano sul +2 a 12” dalla fine. E a 3″ dalla sirena è ancora Smith a colpire, questa volta da oltre l’arco, per il +1 reggiano. Ultima chance per i turchi, fallo di Grant, fa 1/2 dalla lunetta Van Beck e si va ai supplementari sul 79-79.

Si continua a lottare punto a punto anche nei supplementari, dove però l’Aliaga non ha più il vantaggio del bonus falli. E così Reggio Emilia prima impatta e poi passa avanti dalla lunetta, pur sbagliando ben tre liberi, tornando a giocare punto a punto. È Cassius Winston a salire in cattedra, con 4 punti consecutivi e una difesa che obbliga ai passi gli avversari. Ancora dalla lunetta la Reggiana firma il +2 a 12″ dalla fine. Sulla rimessa Uglietti forza la contesa e conquista la palla. E di nuovo dalla lunetta si decide il match, con il 2/2 di Kwan Cheatham Jr che chiude i giochi e Reggio Emilia vince 87-91 e resta in corsa per i playoff.