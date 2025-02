Basket, Sassari saluta l’Europe Cup con una sconfitta contro Cholet

Sassari conclude la sua avventura in Europe Cup perdendo contro i francesi dello Cholet, nonostante una buona prestazione. I transalpini, primi in classifica, si sono dimostrati più preparati ad affrontare i momenti cruciali della partita e con questo successo si proiettano meritatamente ai quarti di finale. Sassari sarà costretta, dopo questa breve parentesi europea, a concentrarsi sul campionato.

Nel primo quarto Sassari parte forte portandosi sul 9-0. Ma le due triple di Mohamed Diawara e Stef Smith riportano sotto Cholet. Alla tripla di Bryan Fobbs risponde Jamuni Mcneace con 6 punti in poco più di un minuto, regalando il momentaneo vantaggio ai francesi (secondi in Pro A). T.J. Campbell realizza la tripla del +3, Michal Sokolowski cerca di accorciare le distanze rispondendo con una tripla ma il piazzato di Cleveland Melvin regala a Cholet la prima frazione 19-24.

Il secondo periodo si apre con la tripla di Melvin ma i sardi siglano due punti di tabella con Giovanni Veronesi e con il canestro di Matteo Tambone riducono lo svantaggio a -1. Campbell riapre il gap tra le due squadre e Diawara, con una tripla, lo fissa sul +9 per i transalpini. La tripla finale di Erten Gazi manda a riposo le squadre con il punteggio di 37-43 per Cholet.

Nella terza frazione gli ospiti partono con le triple di Chris-Ebou Ndowe e di Soren Bracq. Sassari risponde ma i francesi si portano sul +11. Eimantas Bendzius prova a trascinare gli isolani con 5 punti in due possessi, servendo anche l’assist per il piazzato di Vincini. Le due triple consecutive di Sokolowski portano la squadra di casa sul -5. Terzo periodo che si chiude 56-63 per i transalpini.

L’ultimo quarto si apre con una tripla di Alessandro Cappelletti e il tap-in di Sokolowski per il -4 di Sassari. Miralem Halilovic porta a -1 la compagine italiana che va addirittura in vantaggio con la tripla di Giovanni Veronesi. Vincini riporta i sardi sul +1 con due punti e una difesa fantastica. Cholet non molla e pareggia a quota 73. Ancora Vincini e i due punti di Bastien Vautier fissano la nuova parità a quota 75. A 6 secondi dal termine Campbell realizza la tripla del successo di Cholet per 75-78.