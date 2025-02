Basket: Reyer Venezia agli ottavi di EuroCup! Valencia regala il passaggio del girone all’Umana

L’Umana Reyer Venezia, proprio all’ultimo istante disponibile, arraffa per i capelli la qualificazione per gli ottavi di finale di EuroCup 2024-2025. La sentenza arriva dopo una sera passata ad aspettare in particolare due risultati del girone B, quelli di Aris Salonicco-U-BT Cluj-Napoca e di Valencia-JL Bourg-en-Bresse.

Per quanto riguarda il primo confronto, poca storia sì, ma a favore dei rumeni, anche in virtù delle scarsissime motivazioni di un Aris ormai già fuori causa da tempo (e con nemmeno 600 persone sulle tribune dell’arena oggi intitolata all’ancora più che vivo, e leggendario, Nick Galis). 74-89 il punteggio finale con cinque uomini, tra cui l’ex “italiano” Deshawn Stephens, oltre la doppia cifra per Cluj-Napoca.

A quel punto, tutti gli occhi su Valencia, dove i padroni di casa vanno nettamente sotto nella prima metà di gara, hanno un sussulto verso l’intervallo e poi, nel finale punto a punto, riescono a battere Bourg-en-Bresse per 100-98. Proprio il risultato che serviva alla Reyer Venezia, che così entra nei playoff da sesta: avessero vinto i francesi, la classifica avulsa con Umana e Cluj-Napoca avrebbe condannato proprio gli orogranata di Neven Spahija. In questo caso 17 di Chris Jones e 6 in totale in doppia cifra per gli spagnoli, contro i 18 di Maksim Salash che guida anche nel caso dei transalpini un sestetto in doppia cifra.

Ora resta da vedere se l’ottavo di Venezia si giocherà il 4 o il 5 marzo, cioè dopo l’accoppiata di pause per le coppe domestiche in Europa e per la finestra dedicata alle squadre nazionali. Già noto l’avversario, quel Gran Canaria che due stagioni fa l’EuroCup la vinse, salvo poi dover rinunciare all’Eurolega. Terzo nel girone A, il club è allenato da Jaka Lakovic, ex stella slovena di vari club di Eurolega nonché di Avellino tra 2013 e 2014. Va rimarcato come l’ottavo in questione si disputi in gara secca e sul campo del club iberico.