Basket, l’Olimpia Milano sfida il Bayern Monaco in Eurolega per mantenere vivo il sogno playoff

L’Olimpia Milano vola a Monaco di Baviera (Germania) per affrontare domani sera in Eurolega – con palla a due alle ore 20:45 – il Bayern Monaco nella venticinquesima giornata della regular season 2024-2025 nel primo impegno del doppio turno settimanale.

I meneghini si presentano con morale altissimo dopo la vittoria convincente di venerdì sera del Forum contro i campioni d’Europa in carica del Panathinaikos Atene (87-75), che ha interrotto la striscia di due sconfitte in fila con passivi importanti contro Partizan Belgrado ed Efes Istanbul. 13-11 è il record dell’EA7 Emporio Armani, che si ritrova in decima posizione quindi in piena lotta per accedere ai playoff. Coach Ettore Messina dovrebbe ritrovare Nikola Mirotic out nelle settimane scorse per un infortunio, ma può contare in ogni caso su un Zach LeDay in stato di grazia dopo i 33 punti messi a segno contro gli ateniesi eguagliando così il suo career-high in Eurolega. In cabina di regia si alterneranno ‘Neno’ Dimitrijevic e Nico Mannion, con il playmaker azzurro che ha chiuso il match del Forum di venerdì con 14 punti.

Il Bayern Monaco di coach Gordon Herbert arriva al match di domani forte di due vittorie consecutive contro l’Alba Berlino e lo Zalgiris Kaunas, che hanno proiettato i bavaresi al sesto posto in graduatoria con uno score di 14-10. La squadra teutonica ha perso solo due volte di fronte al pubblico di casa – una delle quali contro la Virtus Bologna poche settimane fa – e può contare sul duo ex Olimpia Milano composto da Shabazz Napier e Johannes Voigtmann, oltre ai due cecchini micidiali Carsen Edwards e Andreas Obst capaci di piazzare 50 punti in due nel blitz contro lo Zalgiris (24 per l’americano e 26 per il tedesco campione del mondo due anni fa). Da tenere sotto stretta osservazione anche Nick Weiler-Babb e Devin Booker, con coach Herbert che sta ritrovando anche i punti pesanti del capitano Vladmir Lucic fermo per diversi mesi per un fastidio muscolare.