Basket, la Virtus Bologna sfida il Partizan per tornare alla vittoria in Eurolega

La Virtus Bologna sfiderà domani 5 Febbraio i Serbi del Partizan Belgrado, tra le mura amiche della Segafredo Arena, con palla a due fissata alle ore 20 e 30. Le V nere sono chiamate a ritrovare la vittoria in Eurolega che manca dalla trasferta di Monaco di Baviera, quando gli uomini guidati da Dusko Ivanovic, ebbero la meglio sul Bayern Monaco con un parziale di 72 ad 82. Tra le mura amiche i bolognesi hanno ottenuto 4 delle 7 vittorie totali nel torneo e domani proveranno ad agguantare l’ottava su 25 giornate. La squadra di Bologna avendo una possibilità dello 0,04% di qualificarsi ai play-in, potrà dedicarsi, dopo l’avventura europea, interamente sul campionato.

Gli avversari sono i serbi del Partizan Belgrado, reduci dalla cocente sconfitta nel derby contro la Stella Rossa concluso 71 a 73. Le ambizioni della squadra di Zeljco Obradovic erano molto alte ma il suo Partizan non è mai riuscito a sbocciare. Tuttavia, i balcanici, con 12 vittorie e 12 sconfitte, sono in undicesima posizione a ridosso del play-in, con 3 vittorie nelle ultime 4 partite (due delle quali in trasferta).

La squadra bolognese è reduce da una sconfitta prevedibile sul campo del Fenerbache per 95 ad 81. La squadra turca è una delle migliori del torneo ed occupa la seconda posizione, ma i bianconeri, sorretti da un fantastico Tornik’e Shengelia (35 punti e 3 assist), non hanno sfigurato. Il georgiano dovrà, anche in questa occasione, trascinare al successo la Virtus, ancora priva di Will Clyburn e di Ante Zizic. Il presidente Massimo Zanetti, negli ultimi giorni, ha provveduto a migliorare la sua rosa, acquistando il forte americano Justin Holiday, veterano della NBA, che però non sarà domani della partita.

Nella gara di andata la Virtus aveva ottenuto un successo meritato e sofferto battendo i serbi con il punteggio di 69 a 70. La gara di domani sarà totalmente diversa e vedrà il ritorno alla Segafredo Arena di Iffe Lundberg. Il cestista danese, ora giocatore del Partizan, era stata una delle colonne portanti delle V nere nella passata stagione e sarà interessante il confronto con i suoi vecchi compagni di squadra. Il coach di Bologna Dusko Ivanovic cercherà di vincere la partita con il miglior quintetto disponibile, contando sull’esplosività delle sue guardie Isaia Cordinier e Matt Morgan, che agiranno con Toko Shengelia, Alessandro Pajola ed il centro italiano Momo Diouf.