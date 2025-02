Basket: Niang influenzato, salta l’esordio con l’Italia contro la Turchia

Grande delusione per Saliou Niang, che questo pomeriggio non potrà vestire per la prima volta la maglia azzurra nella sfida di qualificazione per gli Europei contro la Turchia. Come ha annunciato, infatti, la Fip, l’ala della Dolomiti Energia Trentino ha accusato un leggero stato influenzale e verrà tenuto a riposo.

Nato a Dakar il 14 maggio 2004, Niang è cresciuto in Lombardia, a Lecco, dove ha iniziato a giocare a basket all’età di 7 anni. Si è poi trasferito a Bologna nelle fila delle giovanili della Fortitudo Bologna, esordendo in A2 con la squadra emiliana. A luglio 2023 passa alla Dolomiti Energia Trentino in prestito, dove la stagione successiva viene confermato, entrando a pieno titolo nel roster.

In questa stagione ha giocato 19 partite di campionato con Trento, segnando 6,6 punti di media e 4,9 rimbalzi a partita. Nelle Final Eight di Coppa Italia, vinte in finale dalla Dolomiti Energia contro Milano, è stato tra i protagonisti, con 12 punti di media e 6,3 rimbalzi a partita. Numeri che gli sono valsi la convocazione da parte di Pozzecco, ma purtroppo l’azzurro dovrà esordire un’altra volta.

Al momento Gianmarco Pozzecco non ha annunciato chi siederà in panchina al posto di Niang. Tra i giocatori a disposizione ci sono il classe 2005 Francesco Ferrari e il classe 2002 Sasha Grant, che appare il più probabile sostituto di Niang, sempre che il ct non decida di scegliere un play/guardia come Davide Casarin o Matteo Librizzi.