NBA, i risultati della notte (20 febbraio): colpaccio Hornets. Battuti in trasferta i Los Angeles Lakers

È tornata questa notte, dopo la pausa per l’All Star Game, l’NBA, ma in campo si è disputato un solo match. Alla Crypto.com Arena di Los Angeles, infatti, sono scesi in campo i Lakers di LeBron James e gli Charlotte Hornets nel recupero del match rinviato per gli incendi in California. Quasi un testacoda che incrociava le due conference e che vedeva i padroni di casa chiamati a vincere per continuare la corsa playoff. Ecco come è andata.

Partono subito forte i Lakers, che nel primo quarto allungano sul 14-6, prima di subire il ritorno di Charlotte. Ma la squadra di Los Angeles non demorde e nel finale del periodo accelera nuovamente, tocca la doppia cifra di vantaggio e va al primo stop avanti 28-21. L’elastico continua anche nei primi minuti del secondo quarto, con LeBron e compagni che restano avanti, ma non riescono a scappare via. Fuga che sembra pronta nel finale, quando Finney-Smith e Doncic ridanno la doppia cifra di vantaggio ai Lakers e si va al riposo sul 48-37.

Cambia tutto, però, nella ripresa e, in particolare, nel terzo quarto. Da un lato si bloccano i californiani, ma soprattutto Charlotte trova il suo attacco che aveva faticato nel primo tempo. Dopo che LAL ha toccato il +13, infatti, iniziano gli Hornets lentamente a ricucire il gap, continuando ad andare a strappi. Ma è nella seconda metà del quarto che il match si riapre completamente. Ed è Miles Bridges a prendersi la squadra sulle spalle, con un ottimo parziale a ricucire il gap e a 1’46” dall’ultimo stop a trovare la tripla del sorpasso con le squadre che vanno all’ultimo stop sul 66-69.

E a cavallo del terzo e del quarto quarto è Charlotte ad allungare fino al +9. Reagiscono i Lakers, che rimontano e piazzano un controsorpasso, ma ormai sono gli Hornets a correre sulle ali dell’entusiasmo e nell’ultimo minuto i canestri di Smith Jr. e Ball spezzano l’equilibrio e Charlotte si impone 97-100. Per gli Hornets ci sono i 29 punti di Miles Bridges e i 27 di LaMelo Ball, mentre in casa Lakers non bastano le doppie doppie dei soliti noti, con LeBron James che chiude con 26 punti e 11 assist, mentre Luka Doncic mette a referto 14 punti e 12 rimbalzi.

I RISULTATI DELLA NOTTE (20 FEBBRAIO)

Los Angeles Lakers – Charlotte Hornets 97-100