CAPOLAVORO OLIMPIA! Milano batte il Panathinaikos in Eurolega con un LeDay monumentale

In uno dei momenti più difficili della stagione, con l’infermeria piena, contro i campioni d’Europa, l’Olimpia Milano firma un clamoroso capolavoro nel ventiquattresimo turno di Eurolega. La squadra di Ettore Messina piega il Panathinaikos per 87-75 al termine di una delle migliori prestazioni di quest’anno. Una partita incredibile quella dell’Olimpia, che ha preso il largo nel terzo quarto, resistendo poi all’assalto nell’ultima frazione. Un successo che serve tantissimo alla classifica di Milano, che si rilancia in zona playoff ed ora ci sarà una delicatissima e decisiva settimana con il doppio impegno in trasferta con Bayern e Zalgiris.

Semplicemente fenomenale la partita di Zach LeDay, che pareggia il massimo stagione con il Barcellona, mettendo a referto 33 punti, con 5/7 dall’arco. Importante anche l’impatto di Niccolò Mannion con 14, in doppia cifra chiudono anche Freddie Gillespie (11) e Shavon Shields (10). Da segnalare anche il contributo dalla panchina di Guglielmo Caruso, che segna solo 4 punti in 16 minuti ma con 6 rimbalzi ed una grandissima intensità sotto i tabelloni. Al Panathinaikos non bastano i 22 punti di Kostas Sloukas e i 18 di Kendrick Nunn.

I primi cinque punti della partita di Milano sono tutti di Gillespie. Bolmaro fa esplodere il Forum con una gran schiacciata in contropiede, ma dall’altra parte Nunn è subito caldissimo e porta i greci sul +4 (11-7). Milano reagisce bene e con la tripla di LeDay e poi tre liberi di Mannion torna in vantaggio. L’Olimpia tocca anche il +4, ma è ancora Nunn a far male alla difesa milanese con il Pana che rimette la testa avanti (16-15). Il primo quarto, però, si chiude con Milano in vantaggio per 17-16.

Subito quattro punti di Milano con Gillespie e Tonut, ma i greci piazzano un parziale di 8-0 propiziato tutto da Kostas Sloukas. L’Olimpia, però, viene presa per mano da Zach LeDay, che vive due minuti di onnipotenza cestistica e da solo guida Milano addirittura sul +7 (31-24) nel delirio del Forum. L’ex Mitoglou ed il solito Nunn, però, replicano e pareggiano i conti (33-33). Il finale di quarto premia ancora Milano con Mannion e Bolmaro, con la squadra di Messina avanti alla pausa lunga 39-37.

Milano rientra bene dagli spogliatoi e soprattutto trova Nico Mannion caldissimo, che con due triple consecutive lancia l’Olimpia sul +8 (49-41). Nunn riporta ancora sotto il Pana, ma continua il duello a distanza con LeDay, che con la sua tripla fa toccare il +9 a Milano (54-45). Olimpia che trova giocate importante e di energia anche da parte di Caruso, molto combattivo sotto i tabelloni, con il lungo italiano che segna quattro punti consecutivi per il +11 (61-50). Il parziale di Milano prosegue e l’Olimpia si presenta sul +16 a dieci minuti dalla fine (66-50).

Il Panathinaikos è pieno di grandissimi giocatori e Kostas Sloukas è un fuoriclasse assoluto. Tre triple consecutive del veterano greco, ma Milano riesce comunque a rispondere con Shields e LeDay, tornando nuovamente sul +15 (74-59). I greci però non mollano mai e con un altro parziale di 6-0 ritornano nuovamente sotto la doppia cifra di svantaggio a cinque minuti dalla fine. Le triple di Shield e LeDay fanno impazzire nuovamente il Forum, ma ancora Nunn non vuole mollare. I titoli di coda, però, li manda un fenomenale LeDay, che chiude i conti per la straordinaria vittoria di Milano per 87-75.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – PANATHINAIKOS ATENE 87-75 (17-16, 22-21, 27-13, 21-25)

Milano: Dimitrijevic 4, Mannion 14, Bortolani, Garavaglia, Tonut 2, Bolmaro 6, Brooks 3, LeDay 33, Suigo, Caruso 4, Shields 10, Gillespie 11

Panathinaikos: Kalaitzakis, Brown, Sloukas 22, Osman 12, Samodurov, Papapetrou, Grant 5, Nunn 18, Gabriel 4, Antetokounmpo, Hernangomez 5, Mitoglou 9