Basket femminile, Sassari perde l’andata dei quarti di EuroCup contro Ferrol

La Dinamo Sassari ha perso in maniera netta l’andata dei quarti di finale della EuroCup femminile contro le spagnole di Ferrol. Il punteggio finale, 76-95, penalizza in maniera troppo netta la compagine italiana che è rimasta, per tre quarti di gara, incollata alle avversarie. Nell’ultimo quarto, concluso 19-38, Ferrol ha nettamente alzato il suo livello ed è riuscita, grazie anche ai 29 punti di Noa Morro, ad ottenere un bel vantaggio in vista del ritorno.

Inizio di partita equilibrato con Sassari che recupera lo svantaggio iniziale e supera Ferrol con la tripla di Shaylee Gonzales. Le spagnole rispondono e fissano con i liberi la parità a quota 11. Le sarde si riportano avanti con i 3 punti di Debora Carangelo ma Ferrol riesce ancora ad accorciare con i liberi. La prima frazione termina con il vantaggio di Sassari 16-14.

I ritmi si alzano nella seconda frazione con le spagnole che sorpassano subito Sassari. La tripla di Giulia Natali firma il 21 pari, a testimonianza di un equilibrio che regna sovrano. Tanti errori in attacco per entrambe le compagini ma è ancora Natali che rompe l’ennesima parità con un altra tripla. La risposta di Ferrol non si fa attendere con Alba Sanchez-Ramos che risponde e porta le spagnole a +2. La squadra italiana infila 6 punti consecutivi e va a riposo in vantaggio 38-34.

Terzo quarto che si apre con un parziale di 6-0 per le iberiche, ma le sassaresi rispondono con i 4 punti di Sparkle Taylor e si riportano in vantaggio. Sassari riesce ad infilare 5 punti consecutivi dopo l’ennesima parità a quota 49, ma la squadra spagnola non molla e recupera ancora. Con la tripla sul finale di Natali termina la terza frazione sul 57 pari.

I 3 punti di Carangelo aprono l’ultimo quarto ma trovano la risposta immediata di Noa Morro che conclude successivamente un gioco da tre punti. Ferrol sfrutta gli errori delle italiane ed allunga sul +7. Sassari prova a riportarsi in scia ma Morro realizza un’altra tripla. I tre punti di Blanca Millan spezzano le gambe alle isolane che non riescono più a reagire. Nel finale le spagnole dilagano e concludono l’andata dei quarti di finale con la vittoria 76-95.